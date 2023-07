Rien de plus que la couleur ne change les nouveaux écouteurs Nothing Ear (2) édition noire.

Les Nothing Ear (2) Black Edition conservent le design transparent de la version précédente en optant pour une belle couleur noir mat et intègrent un égaliseur avancé qui améliore la qualité audio.

Les Nothing Ear (2) Black Edition ont un design identique à la version blanche

La marque londonienne Nothing, dirigée par le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, est en train de finaliser les détails pour le lancement de son deuxième smartphone haut de gamme, le Nothing Phone (2), dont nous avons récemment découvert les spécifications de ses caméras. Mais, pour chauffer les moteurs avant l’événement du 11 juillet prochain, Nothing vient de lancer une nouvelle édition de ses écouteurs les plus haut de gamme, les Nothing Ear (2) Black Edition.

Nous allons donc vous dévoiler tous les secrets des Nothing Ear (2) Black Edition, des écouteurs sans fil qui cachent plus de surprises que leur élégante couleur noire.

Rien Ear (2) Black Edition, toutes les informations

Nothing Ear (2) Black Edition Caractéristiques Dimensions Boîtier:

55,55 x 55,55 x 22 mm

51,9 grammes

Écouteurs

29,4 x 21,5 x 23,5 mm

4,5 grammes Couleur Noir mat Son Haut-parleur dynamique de 11,6 mm

Diaphragme en graphène + polyuréthanne Codecs AAC, SBC, LHDC 5.0 Annulation active du bruit Jusqu’à 40 dB

ANC adaptatif

Mode transparence

Fréquence jusqu’à 5000 Hz Connectivité Bluetooth 5.3, profils BLE, SPP, HFP, A2DP, AVRCP Fonctions Égaliseur avancé

Détection de proximité

Google Fast Pair

Microsoft Swift Pair

Connexion double

Technologie Clear Voice avec triple microphone

Indicateur LED de l’état de charge

Mode faible latence (Nothing X et Phone (1)) Résistance à l’eau IP55 (boîtier) / IP54 (écouteurs) Batterie 33 mAh (écouteur)

485 mAh (boîtier)

Lecture avec ANC désactivée: jusqu’à 36 heures avec le boîtier et 6,3 heures seulement avec les écouteurs

Lecture avec ANC activée: jusqu’à 22,5 heures avec le boîtier et 4 heures seulement avec les écouteurs

Charge rapide

Charge sans fil

En termes de design, les Nothing Ear (2) Black Edition sont identiques à la version précédente, car ils conservent l’esthétique transparente, à l’exception de leur couleur, car cette nouvelle version des écouteurs haut de gamme de Nothing opte pour une nouvelle finition fumée et une combinaison de couleurs noires mates présentes à la fois sur les écouteurs et sur l’étui de charge.

Tout comme le modèle blanc, les Nothing Ear (2) Black Edition sont équipés d’ un haut-parleur personnalisé de 11,6 millimètres qui offre des basses profondes et des aigus puissants et clairs grâce à sa double chambre de conception, avec une annulation active du bruit qui s’adapte au conduit auditif de l’utilisateur et avec la certification Hi-Res Audio.

Mais la grande nouveauté de ces Nothing Ear (2) Black Edition au-delà de leur couleur réside dans leur logiciel, car Nothing a annoncé une nouvelle fonction appelée « Advanced Equaliser » (Égaliseur avancé) qui vous permet d’accéder à un égaliseur 8 bandes avec facteur Q complet et contrôle de fréquence, avec lequel vous pourrez personnaliser le son avec un niveau de précision supérieur.

Cette nouvelle fonctionnalité vous permettra d’avoir une plus grande liberté pour contrôler la façon dont la musique sonne dans vos écouteurs.

De plus, cet égaliseur dispose d’une interface très intuitive et facile à utiliser et vous permet de créer 4 profils d’égalisation différents, que vous pourrez partager via un code QR.

Cet égaliseur avancé n’est pas exclusif aux Nothing Ear (2) Black Edition, car il est également disponible dès aujourd’hui dans l’application Nothing X pour les Nothing Ear (stick) et les Nothing Ear (2) originaux en blanc.

Nothing Ear (2) Black Edition: disponibilité et prix

Les Nothing Ear (2) Black Edition seront disponibles à partir du 21 juillet prochain au prix officiel de 149 euros et pourront être achetés sur le site Web du fabricant ainsi que chez les distributeurs habituels tels qu’Amazon ou PC Componentes.

