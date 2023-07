Le prix de l’iPhone 15 Pro Max pourrait établir un nouveau record.

Un nouveau rapport indique qu’Apple a de bonnes prévisions pour les iPhone 15 et que son modèle Pro Max serait le plus cher de l’histoire.

Apple augmenterait le prix de l’iPhone 15 Pro Max

Nous sommes à deux mois de la présentation des iPhone 15 et nous pouvons affirmer sans aucun doute que nous avons déjà presque tout dévoilé sur les appareils. Leurs couleurs, leurs cinq grands changements, les bonnes prévisions de la société pour les appareils ou encore la capacité de leurs batteries. Un aspect qui est toujours beaucoup discuté est leur prix, dont on dit pratiquement chaque année qu’il augmentera. Bien que cela ne se soit produit qu’en 2022, il semble que cette année il y aura une augmentation des prix, ou du moins pour les iPhone 15 Pro Max, qui deviendront probablement l’iPhone le plus cher de l’histoire.

L’iPhone 15 Pro Max, en passe de devenir l’iPhone le plus cher de l’histoire

Bien que nous devions tenir compte du fait que nous parlons en dollars, le rapport qui met en évidence cette possible augmentation du prix de l’iPhone 15 Pro Max indique qu’il sera plus cher que l’actuel 14 Pro Max, qui commence à 1099 dollars. Bien qu’aucun chiffre exact ne soit spécifié à aucun moment.

En plus d’informer sur le prix possible des iPhone 15 Pro Max, le rapport indique également que la production des iPhone 15, 15 Plus, 15 et du nommé 15 Pro Max commencera en masse en août et que la société a l’intention de fabriquer 84 millions d’unités au total d’ici la fin de 2023.

Comme nous l’avons dit au début, Apple prévoit que les iPhone 15 seront un véritable succès et cela se traduirait par une augmentation de 12% de la production, ce que souligne également le rapport. Quoi qu’il en soit, il s’agit de rumeurs, nous ne devrions donc pas nous alarmer de l’augmentation possible de l’iPhone 15 Pro Max car Apple a toujours le dernier mot.

Qu’est-ce qui rendra spécial l’iPhone 15 Pro Max?

Bien que l’iPhone 15 Pro Max partage quelques similitudes avec son petit frère, l’iPhone 15 Pro, il aura certaines exclusivités réservées à la taille Pro Max. Comme, par exemple, son système photographique, qui intégrera pour la première fois un téléobjectif capable d’offrir un zoom périscopique permettant un zoom allant jusqu’à x8.

De plus, il faut tenir compte d’autres aspects tels que la construction en titane, les bords plus fins, les bords légèrement arrondis, le port USB-C, 48 mégapixels sur l’appareil photo principal, ainsi que des finitions en rouge foncé avec une teinte cramoisie, argent, noir spatial et or. L’ensemble de ces caractéristiques serait ce qui ferait augmenter le prix de l’iPhone 15 Pro Max.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :