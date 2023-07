Samsung confirme officiellement la date du prochain Galaxy Unpacked

Samsung a annoncé que le prochain Galaxy Unpacked se tiendra à Séoul le 26 juillet à 13h, heure espagnole.

Affiche de présentation du Galaxy Unpacked où seront présentés les nouveaux pliables de la marque coréenne

Il reste de moins en moins de temps pour que Samsung célèbre son deuxième grand événement de l’année, un Galaxy Unpacked dans lequel les grands protagonistes seront les deux nouveaux pliables de la firme coréenne, les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, dont nous avons reçu des informations ces dernières semaines.

Nous savions déjà que ce Galaxy Unpacked aurait lieu fin juillet, mais maintenant la société coréenne vient officiellement d’annoncer que cet événement aura lieu le 26 juillet prochain et non le 27 comme cela avait été dévoilé auparavant.

Le Galaxy Unpacked de Samsung aura lieu à Séoul dans 20 jours

Samsung a confirmé aujourd’hui, grâce à une vidéo promotionnelle que nous vous laissons ci-dessous, que le prochain Galaxy Unpacked 2023 aura lieu à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, le 26 juillet prochain à 13h00, heure péninsulaire espagnole, et qu’il pourra être suivi en direct à la fois sur sa page officielle et sur sa chaîne YouTube.

Dans cette vidéo, on peut voir un petit aperçu du Samsung Galaxy Z Flip5, des images qui nous montrent l’angle latéral de l’appareil lorsqu’il est déployé, qui ne diffèrent pas beaucoup des dernières fuites que nous avons reçues.

On s’attend à ce que le Galaxy Z Flip5 dispose d’un écran pliable principal de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz, avec un écran secondaire de 3,4 pouces avec une résolution de 748 x 720 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui sera accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, avec un système photographique composé de deux caméras arrière de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 10 mégapixels et d’une batterie de 3 700 mAh avec charge rapide de 25 W.

Lors de cet événement, le nouveau pliable de type livre de Samsung, un Galaxy Z Fold5, sera également lancé, équipé d’un écran principal de 7,6 pouces avec une résolution de 2 176 x 1812 pixels et un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz et d’un écran externe de 6,2 pouces avec une résolution de 2 316 x 904 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il disposera également du processeur Snapdragon 8 Gen 2, qui sera bien soutenu par 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de mémoire interne.

En ce qui concerne la photographie, le Samsung Galaxy Z Fold5 optera pour un module triple de caméras arrière composé d’un capteur principal de 50 MP, d’un capteur ultra grand angle de 12 MP et d’un capteur téléobjectif de 12 MP et de deux caméras avant, une intérieure de 4 mégapixels et une extérieure de 10 mégapixels.

En ce qui concerne les autres caractéristiques du Galaxy Z Fold5, il est important de souligner qu’il aura une batterie de 4 400 mAh avec charge rapide de 25 W, une résistance à l’eau IPX8 et Android 13 avec One UI 5.1.1 comme système d’exploitation.

Lors de ce Galaxy Unpacked du 26 juillet, les nouveaux Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra ainsi que les nouveaux smartwatches de la marque, les Samsung Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic, seront également présentés.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être d’intérêt pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

