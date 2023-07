Votre étui de téléphone Xiaomi est jauni ? Essayez ceci pour lui redonner l’aspect du neuf

Heureusement, la plupart des téléphones Xiaomi sont livrés avec un étui transparent que le fabricant lui-même inclut dans votre achat, ce que beaucoup d’autres marques n’offrent généralement pas. Ce type d’étui en silicone résiste aux chocs et peut être une bonne solution, mais il présente un inconvénient que la plupart d’entre vous ont certainement déjà rencontré : il jaunit à l’usage.

Quel que soit l’entretien que nous essayons de lui donner, ce type de dégradation finira par apparaître, mais nous pouvons retarder son arrivée grâce à quelques astuces que nous allons partager avec vous dans ce billet. Il ne s’agit pas de remèdes miraculeux, mais ils vous aideront certainement à maintenir votre boîtier dans le meilleur état possible avant de devoir en acheter un nouveau.

Comment nettoyer l’étui transparent de votre téléphone Xiaomi pour lui redonner l’aspect du neuf ?

Comme nous l’avons dit, remédier au jaunissement d’un étui en silicone est pratiquement impossible, et encore plus si l’on tient compte du fait que des marques comme Xiaomi l’incluent gratuitement dans l’achat de certains de leurs appareils. D’autres modèles ou matériaux peuvent être plus résistants à ce type d’usure, mais tôt ou tard, ils en souffriront.

Néanmoins, il existe des remèdes qui permettent d’éviter que ce problème n’apparaisse relativement tôt dans vos cas, nous vous les laissons donc afin que vous puissiez les prendre en compte lors d’un entretien adéquat :

Nettoyer le boîtier avec de l’eau et du savon : c’est la bonne vieille méthode. Le nettoyage de la housse à l’eau chaude et au savon la rendra impeccable une fois sèche. Il est donc recommandé de le faire tous les deux ou trois jours afin de la maintenir dans le meilleur état possible.

Utilisez de l’alcool isopropylique : ce type d’alcool est utilisé pour nettoyer les appareils électroniques car il n’endommage pas leurs composants et est extrêmement efficace. Il peut également être appliqué aux étuis en silicone, alors essayez-le et vous verrez la différence.

L’eau de Javel, la kryptonite de la saleté : Verser un peu d’eau de Javel dans un récipient d’eau est le moyen le plus efficace d’éliminer la saleté ou les taches que peut avoir notre étui. Cependant, il faut être prudent, ne pas laisser l’étui dans l’eau plus de 30 minutes et porter des gants, toutes les précautions sont bonnes à prendre.

