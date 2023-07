On peut maintenant tester visionOS... sans les Apple Vision Pro

Grâce aux Meta Quest et une version simplifiée de visionOS, il est possible de tester le système d’exploitation des Apple Vision Pro

Apple l’a encore fait. Il y a plus d’un mois, elle a présenté l’Apple Vision Pro, son premier ordinateur spatial de réalité mixte. Et le fait est que même s’il reste encore plus de six mois avant son lancement, nous connaissons déjà de nombreux aspects de cet appareil, comme par exemple qu’il rencontrerait des premiers problèmes de production à cause de son design ou qu’il a déjà ses premiers accessoires de tiers.

Apple a également lancé le kit de développement pour les Apple Vision Pro, avec lequel les développeurs peuvent déjà créer leurs applications pour visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro. Saviez-vous que vous pouvez le tester sans avoir besoin des lunettes Apple ? Oui, oui. Comme tu lis.

visionOS peut être testé sans l’Apple Vision Pro

Ainsi, si vous avez des Meta Quest, vous pourrez tester ce que cela fait d’utiliser visionOS. En effet, une version en réalité virtuelle a déjà été développée pour le dispositif Meta. Les développeurs de Supernova Technologies ont réussi à créer une version du système d’exploitation des Apple Vision Pro qui peut être exécutée en réalité virtuelle et l’ont appelée visionOS UX.

Bien qu’il s’agisse d’une version spécialement créée et adaptée pour les Meta Quest et qu’elle ne ressemble pas à la version d’Apple, il est certain que l’expérience, son fonctionnement et son contrôle par gestes sont très bien réalisés. Pour le prouver, les développeurs ont publié une vidéo sur YouTube pour que nous puissions tous la voir.

Donc maintenant vous savez. Si vous avez des Meta Quest et envisagiez d’acquérir un Apple Vision Pro lorsque cela sera disponible, vous pouvez déjà tester visionOS bien avant. Cependant, dans une version simplifiée mais avec la même expérience de contrôle par gestes et de fonctionnement.

Rappelons que avec l’Apple Vision Pro, nous pourrons modifier la taille des fenêtres, visualiser des films en vidéo, ajuster la profondeur des applications en réalité augmentée, profiter de jeux vidéo, utiliser un clavier virtuel et de nombreuses autres fonctions.

En conclusion, Apple élève la réalité mixte à un niveau supérieur avec son nouvel Apple Vision Pro. Malgré les défis initiaux liés à sa production et à sa conception, les passionnés de technologie et les futurs utilisateurs peuvent avoir un premier aperçu de son système d’exploitation révolutionnaire, visionOS, grâce à la version adaptée de Supernova Technologies.

Avec une large gamme de fonctions, de l’ajustement de la profondeur des applications en réalité augmentée à la lecture de films et à l’utilisation d’un clavier virtuel, l’Apple Vision Pro semble prêt à transformer non seulement notre façon d’interagir avec la technologie, mais aussi son intégration dans notre quotidien.

