Vous pouvez maintenant télécharger les fonds d’écran officiels du Nothing Phone (2)

Le Nothing Phone (2) n’est pas encore disponible sur le marché, mais vous pouvez déjà personnaliser votre téléphone portable avec ses fonds d’écran officiels.

Le Nothing Phone (2) sera officiellement disponible le 11 juillet prochain

Tout comme son prédécesseur, le Nothing Phone (2), le deuxième smartphone de la start-up dirigée par Carl Pei, l’un des cofondateurs de OnePlus, est devenu l’un des smartphones les plus attendus de l’année, car des milliers d’utilisateurs attendent sa sortie pour voir s’il peut devenir le tueur de flagship de 2023 et dépasser les ventes des Samsung Galaxy S23 et Xiaomi 13.

Il ne reste plus que quelques jours avant que le nouveau Nothing Phone (2) soit présenté officiellement, et ces derniers jours, divers détails sur le nouveau terminal de Nothing ont été révélés, notamment son design définitif et les spécifications de ses trois caméras et de son écran.

Eh bien, maintenant, à seulement 5 jours de sa présentation, voici les fonds d’écran officiels du Nothing Phone (2), que vous pourrez télécharger gratuitement.

Téléchargez ici les fonds d’écran originaux du Nothing Phone (2)

Comme nous pouvons le lire sur Android Authority, la célèbre leakeuse Kamila Wojciechowska a récemment publié un fil sur Twitter, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel elle a partagé les fonds d’écran originaux du nouveau Nothing Phone (2).

and finally, wallpapers. download all in hq: https://t.co/Ol6rPhqxid pic.twitter.com/nRNwG6mJZg — kamila ????️‍⚧️???? (@Za_Raczke) 5 juillet 2023

La collection de fonds d’écran du Nothing Phone (2) comprend 20 fonds d’écran différents, tous basés sur des images abstraites. Certains des fonds d’écran du Nothing Phone (2) étaient déjà présents dans le Nothing Phone (1), et d’autres nous les avons déjà vus dans les fuites qui nous sont parvenues. Ci-dessous, vous trouverez une galerie avec un petit exemplaire des fonds d’écran du nouveau Nothing Phone (2) :

Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez télécharger gratuitement les fonds d’écran du Nothing Phone (2) en haute résolution, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien direct vers Google Drive que vous trouverez juste ci-dessous.

Télécharger les fonds d’écran du Nothing Phone (2) sur Google Drive



