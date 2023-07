iOS 17 bêta 3 déjà disponible : découvrez toutes ses nouveautés

La troisième version bêta pour les développeurs est déjà parmi nous et nous vous expliquons toutes les nouveautés.

Toutes les nouveautés de l’iOS 17 beta 3

Après deux semaines d’attente, Apple a publié la troisième version bêta de l’iOS 17 pour les développeurs. Une version qui est également remplie de nouveautés comme dans la deuxième version. Cependant, il y en a moins que dans la première, mais elle apporte des améliorations de performance et de stabilité car rappelons que la version bêta publique devrait arriver bientôt.

iOS 17 beta 3 est livré avec des nouveautés qui sautent aux yeux, mais aussi avec de petits détails à découvrir en testant la version bêta. Donc, nous allons vous parler de toutes ces nouveautés qui arrivent sur l’iPhone avec cette nouvelle version. Allons-y.

iOS 17 beta 3: toutes ses nouveautés

Les versions bêta sont précisément pour cela. Tester des nouveautés, des choses nouvelles, de petits détails et surtout, la stabilité et la performance lors de leur installation sur l’iPhone. En ce qui concerne les nouveautés de l’iOS 17 beta 3, nous avons les suivantes :

Bien-être mental : Apple souhaite continuer à améliorer la section santé où nous pouvons enregistrer nos émotions, c’est pourquoi il a apporté de petits changements de design. Les couleurs des différentes émotions ont changé et maintenant les boutons et l’arrière-plan de la section s’adaptent à notre état d’esprit.

: Apple souhaite continuer à améliorer la section santé où nous pouvons enregistrer nos émotions, c’est pourquoi il a apporté de petits changements de design. Les couleurs des différentes émotions ont changé et maintenant les boutons et l’arrière-plan de la section s’adaptent à notre état d’esprit. Nouveautés dans Apple Music : dans la deuxième bêta, nous avons eu l’inclusion de nouveaux widgets. Dans la troisième, nous avons la possibilité de voir les crédits des chansons.

: dans la deuxième bêta, nous avons eu l’inclusion de nouveaux widgets. Dans la troisième, nous avons la possibilité de voir les crédits des chansons. Nouvelle interface de la Maison : dans le Centre de contrôle, l’interface de l’application Maison a légèrement changé.

: dans le Centre de contrôle, l’interface de l’application Maison a légèrement changé. Messages : dans le sélecteur d’éléments à envoyer, celui des photos affiche maintenant une icône avec votre image la plus récente.

Et voici les nouveautés les plus visibles de l’iOS 17 beta 3. Mais cela ne s’arrête pas là, car il y en a plus. Surtout en ce qui concerne les changements visuels.

Autres nouveautés de l’iOS 17 beta 3

Ayant déjà vu les principales nouveautés de l’iOS 17 beta 3, il convient également de mentionner quelques-unes qui sont passées plus inaperçues, comme :

Dans le sélecteur d’éléments à envoyer dans l’application Messages, nous pouvons déplacer les différents éléments pour les ranger à notre goût.

Les icônes dans l’application Messages peuvent être déplacées. pic.twitter.com/MdjoCNwRDw — Fran Besora  (@ifrnb) 5 juillet 2023

Dans la section Réglages > Général > Stockage de l’iPhone, nous pouvons maintenant classer les applications par taille ou par dernière utilisation, par exemple.

Maintenant, nous pouvons filtrer les applications dans la section stockage de l’iPhone. pic.twitter.com/ZTrrGWcMSo — Fran Besora  (@ifrnb) 5 juillet 2023

Dans la section des minuteurs du Centre de contrôle, l’interface lors d’un appui long a légèrement changé.

Changements visuels dans l’application Réglages lorsque vous recherchez quelque chose.

Dans le mode Au repos , lorsque vous touchez un widget, vous avez l’option d’ouvrir l’application.

, lorsque vous touchez un widget, vous avez l’option d’ouvrir l’application. Petits changements d’interface dans la section Composition de l’application Photos.

de l’application Photos. Nouveaux icônes pour la création de profils dans Safari.

Et voilà les petits changements de l’iOS 17 beta 3. Parce que oui, ils sont aussi importants même s’ils ne sont pas aussi visibles que les principales nouveautés. Rappelez-vous que l’iOS 17 est pour l’instant réservé aux développeurs, mais si vous le souhaitez, vous pouvez l’essayer sur votre iPhone.



