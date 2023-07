Xiaomi a déjà commencé à développer MIUI 15, et ces téléphones seront les premiers à l'avoir installé par défaut.

Xiaomi se rapproche de plus en plus de la présentation de sa nouvelle version MIUI 15, qui aura lieu à la fin de l’année 2023. Il s’agit d’une version très attendue car de nombreux utilisateurs sont impatients de voir des changements majeurs dans une couche de personnalisation qui n’a pas reçu de changements esthétiques significatifs au cours des dernières années.

Comme nous avons pu le lire GSMChina, la firme asiatique a déjà commencé à développer ce logiciel dans sa version Alpha 23.7.2 et nous savons déjà quels seront les premiers terminaux de la marque à en être équipés nativement même si, comme vous pouvez l’imaginer, nous verrons d’abord ses variantes chinoises et plus tard nous pourrons en profiter au niveau mondial.

Les Xiaomi 14 et Redmi Note 13 seront les premiers mobiles à pouvoir tester MIUI 15

Oui, comme vous avez pu le lire quelques lignes plus haut, les nouveaux Xiaomi 14 et Redmi Note 13 seront ceux qui seront chargés de lancer MIUI 15. En réalité, c’est un système qui a commencé à être développé en mai dernier dans ces appareils avec leurs ROM chinoises correspondantes, donc nous travaillons déjà depuis quelques mois pour qu’il puisse être lancé le plus tôt possible.

Ces deux familles de smartphones arriveront avec le système installé en usine grâce au développement effectué directement sur eux, ils seront donc les premiers à pouvoir essayer ses nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci, les rumeurs suggèrent que nous pourrions voir un mode sombre amélioré, une gestion des notifications repensée, des contrôles de confidentialité avancés et une meilleure efficacité de la batterie ainsi qu’une optimisation générale.

Comme vous pouvez le voir, il semble que les changements seront assez importants par rapport aux versions précédentes, mais jusqu’à ce qu’il soit officiellement publié, nous ne serons pas en mesure de confirmer toutes ces informations. Nous sommes impatients de voir ce que Xiaomi nous réserve avec son nouveau système MIUI 15, mais malheureusement nous devons encore attendre quelques mois pour le découvrir.

Sources | GSMChina et Xiaomiui

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :