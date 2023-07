Nothing Phone (2) : spécifications des caméras du nouveau flagship de la marque révélées

Le Nothing Phone (2) disposera d’un capteur Sony IMX890 de 50 MP pour la caméra principale, d’un capteur Samsung JN1 pour l’objectif ultra grand angle et d’un capteur Sony IMX615 de 32 MP pour la caméra frontale.

Les caméras arrière du Nothing Phone (2)

En ces premières semaines du mois de juillet, tous les regards sont tournés vers le lancement imminent du deuxième flagship de Nothing, la nouvelle entreprise de Carl Pei, l’un des fondateurs de OnePlus. Cette présentation aura lieu le 11 juillet prochain et plus nous nous approchons de cette date, moins de secrets restent à révéler sur le Nothing Phone (2).

Ainsi, si il y a quelques jours, le design définitif du Nothing Phone (2) a été révélé grâce à une vidéo du célèbre youtuber Marques Brownlee, une nouvelle fuite vient de confirmer les spécifications des trois caméras du nouveau terminal de Nothing.

Voici les trois capteurs photo que montera le nouveau Nothing Phone (2)

Récemment, la leaker populaire Kamila Wojciechowska a partagé un fil sur Twitter, que vous trouverez ci-dessous, dans lequel elle révèle de nouveaux détails sur le Nothing Phone (2) tels que le matériel de ses caméras ou les caractéristiques de son écran.

camera specs:

prime Sony IMX890 50MP w/ ois and in-sensor zoom, same sensor as OnePlus 11

uw Samsung JN1 w/ eis, unchanged from Phone (1)

front Sony IMX615 32MP w/ eis revamped processing too, from the looks of it — kamila ????️‍⚧️ ???? (@Za_Raczke) 5 juillet 2023

En ce qui concerne les spécifications des caméras, selon cette fuite, le Nothing Phone (2) optera pour une caméra principale équipée d’un capteur Sony IMX890 de 50 mégapixels avec OIS et zoom optique que nous avons déjà vu sur le OnePlus 11 et pour une caméra ultra grand angle avec le capteur Samsung JN1, qui est le même que celui de son prédécesseur, le Nothing Phone (1). Ce capteur a une résolution de 50 mégapixels et un angle de vue de 114º.

Le système photographique du Nothing Phone (2) est complété par un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels pour la caméra frontale.

En plus des spécifications des caméras, cette fuite a également confirmé que le Nothing Phone (2) disposera d’un écran AMOLED de 6,72 pouces signé Visionox avec une résolution de 2412 x 1080 pixels, avec un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 hertz et avec un capteur d’empreintes digitales fabriqué par Goodix.

Quoi qu’il en soit, il suffit d’attendre quelques jours pour connaître tous les détails du Nothing Phone (2), un terminal qui est destiné à devenir l’un des grands protagonistes du marché des smartphones haut de gamme en 2023.



