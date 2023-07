Énorme chute : le meilleur bracelet intelligent de Xiaomi atteint à nouveau son prix minimum.

Depuis le premier Mi Band, Xiaomi a dominé ce segment de la technologie.

C’est le seul modèle de Xiaomi qui intègre une puce GPS pour un positionnement ultra-précis.

A quelques jours du début du Prime Day, de nombreux stores commencent déjà à proposer de nombreuses offres sur des dispositifs. C’est le cas d’AliExpress qui vit chaque semaine un moment de réductions exclusives. Aujourd’hui, je veux vous présenter l’un des gadgets les plus vendus depuis sa sortie, le Xiaomi Smart Band 7 Pro qui peut être à vous pour seulement 53 euros sur AliExpress.

Un gadget qui commençait à coûter 99,99 euros dans tous les stores et que vous pouvez maintenant obtenir à moitié prix. Sur Amazon, il est vendu à 65 euros, et sur le site web de Xiaomi, il est aux alentours de 80 euros. Pour obtenir le meilleur prix sur AliExpress, vous devrez utiliser le code XM0002 dans votre panier avant de payer.

Obtenez le meilleur Smart Band de Xiaomi pour seulement 53 euros

Tout d’abord, nous parlons d’un bracelet qui a complètement évolué depuis ses débuts. Au départ, nous avions un simple bracelet sans écran, avec un panneau à finition métallique et 3 petits points de couleur, maintenant nous avons pratiquement une montre intelligente à notre poignet.

La chose la plus surprenante lorsqu’elle est allumée est son écran, non seulement pour ses dimensions (qui sont également importantes) mais aussi pour la qualité qu’il offre. Il s’agit d’un écran Amoled de 1,64 pouces de forme rectangulaire. Il offre une très bonne visibilité grâce à sa résolution de 280 x 456 pixels. Il est protégé par un verre courbé 2,5D qui semble fusionner avec le boîtier comme s’il s’agissait d’un seul matériau. Vous pourrez le personnaliser autant que vous le souhaitez avec plus de 150 cadrans disponibles.

Si vous le portez toute la journée, ce qui est recommandé, vous pouvez être sûr qu’il ne vous dérangera pas du tout. Il ne pèse que 20,5 grammes (sans bracelet) et a une épaisseur de 11 mm à son point le plus épais. C’est une excellente option pour faire du sport car il mesure tous les paramètres, vous pourrez vous entraîner avec des mouvements vigoureux sans avoir à vous en préoccuper.

En termes de capteurs intégrés, c’est le bracelet hybride le plus complet du catalogue des montres Xiaomi. Nous avons une puce GPS intégrée compatible avec les systèmes BeiDu, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS. Il compte chaque pas à la perfection grâce à son accéléromètre précis. Nous mesurons également notre fréquence cardiaque, le stress, la qualité du sommeil et le niveau d’oxygène dans le sang pendant les 24 heures.

Plus de 110 modes d’entraînement vous attendent à l’intérieur, ainsi qu’un coach personnel à votre poignet pour chacun d’entre eux. Si vous vous entraînez à la course, vous pouvez profiter de 10 cours guidés d’intensité variable pour améliorer votre style, votre vitesse, votre constance et votre endurance. Et si vous vous entraînez en groupe, vous pourrez partager vos progrès avec vos camarades.

➡️ Voir l’offre Xiaomi Smart Band 7 Pro avec le code XM0002

Enfin, la batterie de ce Smart Band 7 Pro de Xiaomi a une durée d’environ 12 jours en utilisation normale. Si vous utilisez souvent les modes d’entraînement, vous devrez peut-être la recharger tous les 6 ou 7 jours. En plus de toutes les fonctions mentionnées, vous pourrez contrôler la musique de votre téléphone, utiliser votre bracelet comme déclencheur de l’appareil photo, régler des alarmes, utiliser son chronomètre, consulter la météo et utiliser un mode lampe de poche sur son écran.

