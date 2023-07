Tech Titans Clash: Musk contre Zuckerberg dans une « Epic Cage Fight » alors que Meta lance des discussions

Suite à un désaccord public concernant le futur projet de Meta, les titans de la technologie Elon Musk et Mark Zuckerberg se préparent à un combat en cage. Musk et Zuckerberg sont « extrêmement sérieux » à propos du combat, selon le président de l’UFC, Dana White. La maison mère de Facebook, Meta, s’apprête à lancer Threads, un nouveau logiciel qui viendra concurrencer Twitter. Jeudi, l’application de discussion textuelle sera disponible aux États-Unis et au Royaume-Unis, avec un lancement australien toujours en cours. Comme d’autres méta-plateformes, Threads suivra l’emplacement, les achats et l’historique de navigation. Les discussions offriront une visualisation illimitée des messages en tant que service gratuit, contrairement aux développements récents sur Twitter.

La description de l’application Threads sur l’App Store la décrit comme un forum pour discuter de divers sujets. Dans le cadre de la campagne de Twitter visant à inciter les utilisateurs à s’inscrire à son service d’abonnement Twitter Blue, TweetDeck, un tableau de bord utilisateur populaire, deviendra un service payant dans 30 jours, selon le propriétaire de TweetDeck, Elon Musk. Il a limité le nombre de tweets que les consommateurs peuvent voir en raison de préoccupations concernant le grattage des données. Musk et Zuckerberg ont convenu d’un match en cage en juin en raison de leur antagonisme croissant.

Dans une réponse riante à un tweet sur Threads, Musk a déclaré : « Dieu merci, ils sont si sagement gérés ». Le tableau de bord de l’application Threads semble avoir une disposition similaire à celle de Twitter. Avec Meta’s Reels ressemblant à TikTok et Stories imitant Snapchat, Zuckerberg a déjà été accusé d’avoir volé des concepts à d’autres sites. Meta est également passé à la réalité virtuelle avec Metaverse, qui est similaire à VRChat. Depuis que Musk a acheté Twitter, d’autres systèmes, tels que Mastodon, sont devenus plus connus, bien que Meta les éclipse en taille.

La confrontation entre Musk et Zuckerberg s’intensifie alors que Meta dévoile les discussions

Le lancement de Threads by Meta intervient à un moment où l’entreprise fait face à de nombreuses difficultés. Une publication Instagram annonçant le lancement du rival de Twitter l’a décrit comme un réseau de discussions textuelles. Avant leur supposé match en cage, la question est de savoir si Zuckerberg peut surpasser Musk ou vice versa. Le format de Threads devrait être similaire à celui de Twitter, plus les fonctionnalités de la section des commentaires d’Instagram. Les utilisateurs peuvent interagir avec d’autres utilisateurs de Threads en publiant des réponses et en suivant des hashtags.

Alors que certains peuvent accuser Meta de voler des concepts, les experts affirment que la société a adapté les caractéristiques des produits et les stratégies commerciales. D’anciens dirigeants d’Instagram et de Snap disent que la stratégie de Meta est intelligente. Les principaux annonceurs ont quitté Twitter depuis que Musk a acheté le réseau de médias sociaux, et la limite quotidienne de publication a suscité des tests. Musk et Zuckerberg s’affronteront, mais avec le lancement d’Instagram Threads, le conflit prendra une forme différente. Zuckerberg a accepté de le faire. Bien qu’il n’y ait pas de gants de boxe, les enjeux sont élevés et un KO pourrait être sur les cartes.

