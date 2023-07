Images de presse de Nothing Phone (2) et New Nothing Ear (2) La couleur est là – Plus de caractéristiques révélées

Juste un jour avant, nous avons eu notre premier aperçu du design du Nothing Phone (2). Et bien que la source soit un YouTuber bien connu, MKBHD, la vidéo nous a permis de regarder de plus près l’appareil. Eh bien, si vous attendiez avec impatience un test plus approfondi du prochain produit phare de Nothing, il y a une bonne nouvelle pour vous.

Les images de presse de Nothing Phone (2) sont enfin là. Ils révèlent le nouveau smartphone dans toute sa splendeur. De plus, les images officielles de la nouvelle option de couleur pour le Nothing Ear (2), le successeur des écouteurs sans fil phares Ear (1), sont également ici. Rien ne révélera probablement la nouvelle version des Buds aux côtés du téléphone lors de l’événement de lancement prévu le 11 juillet.

Un regard plus attentif sur le téléphone Nothing (2)

Comme le montre la vidéo de MKBHD, le Nothing Phone (2) proposera quelques mises à jour visuelles mineures. La majeure partie de la mise à jour se concentre sur l’interface Glyph à l’arrière, qui est essentiellement une conception LED qui est la signature de Nothing. L’interface Glyph mise à jour apporte 11 bandes LED segmentées avec un total de 33 zones d’éclairage.

Le Nothing Phone (1) de l’année dernière utilisait 5 bandes LED avec 12 zones différentes. Ce nombre de bandes LED plus élevé rend les effets LED plus fluides. Il apporte également des fonctionnalités supplémentaires, telles que la partie droite des bandes LED centrales agissant comme un indicateur d’état pour certaines applications.









Au-delà de cela, Nothing Phone (2) permettra la personnalisation des bandes LED pour les notifications. Vous pouvez également personnaliser vous-même les effets LED avec Glyph Composer. Et comme il y a plus de bandes LED qu’auparavant, les effets personnalisés du nouveau téléphone pour les appels sembleront plus fluides.









Les nouvelles images de presse confirment une nouvelle option de couleur pour le Nothing Phone (2). C’est l’option noire, qui semble être légèrement plus grise que la couleur plus foncée du téléphone (1).

De plus, le téléphone (2) est légèrement plus grand et plus rond que le téléphone (1). Grâce à la nature ronde du design, il sera confortable de tenir l’appareil même s’il est plus grand que le prédécesseur. De plus, l’avant de l’appareil dispose désormais d’une caméra selfie au milieu au lieu du placement du côté gauche trouvé dans le téléphone (1).

Plus de caractéristiques du téléphone révélées

Jusqu’à présent, nous avons connu un certain nombre de caractéristiques de Nothing Phone (2). La plupart d’entre eux provenaient du PDG, Carl Pei, et du compte Twitter officiel de Nothing. Si vous les avez manqués, ils incluent le SoC Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie plus grande que le téléphone (1) et un meilleur système de caméra.

En ce qui concerne le système de caméra, nous n’avions pas encore obtenu d’informations sur les capteurs que le prochain Nothing Phone (2) utilisera. Eh bien, des détails les concernant ont été dévoilés.

Selon kamila, le capteur principal du téléphone (2) est Sony IMX890. Il s’agit d’un capteur 50MP avec OIS et zoom intégré au capteur. Et si le nom du capteur vous semble familier, il s’agit du même appareil photo que l’on retrouve dans le OnePlus 11.









De plus, le téléphone (2) a un Samsung JN1 comme appareil photo secondaire à l’arrière. Il s’agit du même capteur ultra-large que celui du téléphone (1). Et il est fourni avec EIS au lieu d’OIS. Mais les performances devraient être meilleures car Carl Pei a confirmé un traitement d’image repensé.

À l’avant, Nothing Phone (2) utilise un capteur Sony IMX615. Il s’agit d’un capteur 32MP doté de l’EIS. Et selon les images révélées par Carl Pei et d’autres testeurs de l’appareil à venir, la caméra selfie peut prendre des photos raisonnablement bonnes.

En ce qui concerne l’affichage, Kamila dit que le téléphone (2) utilise un panneau AMOLED de Visionox. Ce panneau est de 1080 × 2412 en termes de résolution et prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il prend également en charge un taux de rafraîchissement variable, allant de 1 Hz à 30 Hz. Cette fonction économise la batterie et maintient le téléphone en mode basse consommation.

Première exposition de la nouvelle oreille de rien (2)

En plus du Nothing Phone (2), nous venons d’avoir des informations concernant la nouvelle version du Nothing Ear (2). Au cas où vous ne le sauriez pas, Nothing a officiellement dévoilé l’oreille (2) en mars de cette année. Cependant, les Buds sont venus dans une seule option de couleur. Nothing Ear (1) est disponible en blanc et en noir.

Eh bien, il semble que Nothing réservait l’option de couleur noire pour l’événement de lancement de Nothing Phone (2). Après tout, ceux qui obtiennent l’option noire du téléphone aimeraient également avoir une option de couleur noire pour les Buds.

Néanmoins, comme les images montrent, la nouvelle option de couleur d’Ear (2) a une finition de type mat-brillant sur les Buds. Et sur le boîtier de charge, rien n’a collé avec le même revêtement de couleur. Cela donne un aspect unifié et rend les écouteurs plus beaux dans le boîtier.

Cependant, d’après ce que je peux dire, le revêtement de couleur ne correspond pas vraiment à la nouvelle couleur du téléphone (2). Pourtant, nous devrons attendre jusqu’à l’événement officiel avant d’arriver à cette conclusion.

