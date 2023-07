Le Samsung Galaxy A53 5G est le premier téléphone portable de milieu de gamme à recevoir la mise à jour de sécurité de juillet.

La mise à jour Android de juillet 2023 est déjà disponible pour les Samsung Galaxy A53 5G en Amérique latine avec la version du micrologiciel A536EXXS7CWF6.

Le Samsung Galaxy A53 5G est disponible en différentes couleurs, dont le bleu et l’orange

Samsung continue de mettre à jour les meilleurs smartphones de sa gamme avec le dernier patch de sécurité Android, correspondant au mois de juillet 2023. Ainsi, après avoir lancé la dernière mise à jour Android sur ses derniers hauts de gamme, les Galaxy S22 et Galaxy S23, c’est maintenant au tour des terminaux de la série Galaxy A, en commençant par le Galaxy A53 5G.

Comme le confirme le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de juillet sur les Samsung Galaxy A53 5G de plusieurs pays d’Amérique latine et il est prévu que ce nouveau logiciel soit progressivement déployé sur les modèles du reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Le patch de sécurité de juillet 2023 arrive sur les Samsung Galaxy A53 5G

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de juillet 2023 sur les Samsung Galaxy A53 5G de Bolivie et du Panama avec la version du micrologiciel A536EXXS7CWF6.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité pour les Galaxy A53 5G comprend, comme il se doit, le patch de sécurité de juillet 2023, qui résout plusieurs dizaines de vulnérabilités liées à la vie privée et à la sécurité, corrige quelques erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore la stabilité et les performances du smartphone.

Samsung a sorti le Galaxy A53 5G sur le marché début 2022 avec Android 12 à bord, à la fin de la même année, il a été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5, au début de 2023, il a reçu One UI 5.1 et il est prévu qu’il soit mis à jour vers One UI 6 avec Android 14 avant la fin de l’année en cours.

Une fois que cette nouvelle mise à jour de sécurité sera disponible dans le monde entier, vous pourrez vérifier si elle vous a déjà été livrée en accédant à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal, et une fois qu’elle apparaîtra dans cette section, vous n’aurez qu’à cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour que votre Galaxy A53 5G soit mis à jour avec le dernier patch de sécurité Android.

