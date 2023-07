Le RedMagic 8S Pro est officiel: une bête avec Snapdragon 8 Gen 2 amélioré et une batterie de 6000 mAh.

Qualcomm et RedMagic lancent le nouveau Snapdragon 8+ Gen2, qui arrive maintenant avec plus de vitamines pour ce deuxième semestre 2023.

C’est le nouveau RedMagic 8S Pro, avec en vedette ce refroidisseur actif avec des lumières LED RGB.

Parmi les smartphones de jeu disponibles dans le catalogue Android, il est vrai qu’il est un peu difficile de trouver un qui ait un design à peu près élégant pour ne pas faire tache dans notre quotidien, et c’est que ce type de dispositifs sont toujours dotés de designs industriels, de lumières colorées et de nombreuses excentricités, quelque chose que l’on voit aussi dans ce nouveau RedMagic 8S Pro mais à partir d’une base plus classique et avec une approche plus pour tous.

Quoi qu’il en soit, RedMagic ne lésine pas sur son nouveau flagship phone spécialement conçu pour jouer, et selon ce que nous disent nos collègues de GSMArena, le RedMagic 8S Pro sera probablement le smartphone le plus puissant actuellement, grâce à une nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen2 qui brise l’hégémonie de la plateforme Snapdragon for Galaxy.

La filiale spin-off de Nubia a amélioré presque tous les aspects du RedMagic 8 Pro, et il y a des nouveautés non seulement dans le boîtier, maintenant avec une apparence plus fraîche et moderne qui associe des concepts de jeu sans pour autant être surchargés, mais aussi dans un matériel mis à jour, un écran plus performant et un système de refroidissement repensé qui est plus efficace.

Commençons par l’évidence, comme il est évident, et c’est que la grande nouveauté du RedMagic 8S Pro est de se doter de la puce Qualcomm Snapdraogn 8+ Gen2 qui augmente la vitesse d’horloge du cœur principal de 3,2 GHz à 3,36 GHz, ainsi que le GPU Adreno 740 qui passe de 680 MHz à 719 MHz. Cela représente une amélioration des performances de 5% en CPU et de 5,7% en GPU.

Il est officiel que Samsung perd l’exclusivité du Snapdragon 8 Gen2 « boosté aux vitamines », qui devient ce Snapdragon 8+ Gen2 avec le RedMagic 8S Pro.

Il s’agit essentiellement de la même version overclockée que Samsung utilisait avec la mention ‘for Galaxy’, mais maintenant libre et pour tous, accompagnée par ailleurs d’une mémoire RAM impressionnante pouvant atteindre de 12 à 24 Go selon les configurations, toujours de type LPDDR5x.

Le stockage est de type UFS 4.0 également avec la dernière technologie, avec la possibilité de choisir des unités de 256 Go, 512 Go ou 1 To.

Il ne manque pas non plus, pour exploiter un tel potentiel, la puce propriétaire Red Core 2 qui décharge les tâches du Snapdragon en prenant en charge les calculs liés à l’IA et au traitement de l’image.

Il y a aussi une nouvelle unité de refroidissement améliorée, ICE 12, qui ajoute une pâte thermique de 5 W / mK et améliore le conduit d’air qui atteint le ventilateur actif tournant jusqu’à 20 000 tr/min, qui possède des lumières LED RGB et confère beaucoup de personnalité à l’arrière du téléphone.

Tout cela est intégré dans un châssis en aluminium d’aviation, dans lequel est intégré un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution FHD+ (2 480 x 1 116 pixels), offrant une couverture de 100% du spectre DCI-P3. Cet écran est protégé par un verre Gorilla Glass 5 et atteint jusqu’à 1 300 nits de luminosité en crête, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un format 20:9.

Les capacités de jeu commencent par un numériseur tactile ultra-rapide, capable d’atteindre un échantillonnage allant jusqu’à 960 Hz, avec comme vous vous y attendiez déjà, deux gâchettes sur le cadre latéral avec un échantillonnage de 520 Hz et un temps de réponse de seulement 7,4 millisecondes.

Le matériel le plus performant est associé à un système de refroidissement unique, repensé et doté d’un ventilateur de 20 000 tr/min, mais les capacités ‘gaming’ avec des logiciels et des optimisations personnalisées, deux gâchettes sur le cadre latéral et un temps de réponse tactile de 7,4 millisecondes, sont également remarquables.

Il existe une optimisation logicielle qui permettra de tirer parti de toute cette technologie pour jouer, avec un mode gaming à pleine puissance et une option pour partager l’écran également à 120 Hz via Red Magic Studio. Les nouveautés ne s’arrêtent pas là, car nous avons deux haut-parleurs en configuration stéréo compatibles avec la technologie DTS: X Ultra, complétées par une sortie vidéo USB-C, une prise casque 3,5 mm et une charge allant jusqu’à 80 watts via un câble USB-C.

La batterie est de 6 000 mAh, avec RedMagic mettant en avant une fine couche de graphène sous l’écran qui permet de mieux répartir la chaleur et de réduire la température de l’appareil pendant la charge à pleine puissance.

En ce qui concerne l’appareil photo, il n’y a pas de changement, c’est pourquoi nous l’avons laissé pour la fin, avec un capteur frontal de 16 mégapixels intégré sous l’écran, ainsi qu’un appareil photo arrière mettant en vedette le capteur GN50 de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.9 et une mise au point automatique PDAF, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels pour les calculs liés à la mise au point.

RedMagic 8S Pro, prix et lancement

En ce qui concerne le lancement et les prix, ce RedMagic 8S Pro est déjà disponible en prévente, avec des livraisons prévues à partir du 11 juillet 2023. Le modèle de base commence à partir de 510 euros en fonction de la mémoire que nous choisissons, avec une variante transparente qui arrivera plus tard et qui sera un peu plus chère.

Un modèle RedMagic 8S Pro+ sera également vendu, avec une mémoire qui double pouvant atteindre 24 Go de RAM, à partir de 700 euros selon le taux de change actuel. Si cela vous intéresse, le modèle le plus haut de gamme avec un boîtier transparent « Aurora », 24 Go de RAM et 1 To de stockage, coûte en Chine 7 500 yuans soit environ 950 euros. Cette version ‘Plus’ peut être chargée jusqu’à 165 watts, mais la batterie est plus petite : 5 000 mAh.

Et en bonus, il y a également cette édition Bumblebee inspirée des Transformers du RedMagic 8S Pro, qui dispose de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage sous son apparence exclusive, au prix de 6 500 yuans (826 euros), y compris les accessoires assortis.

