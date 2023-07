Ne retenez pas votre souffle ! Le combat en cage entre Musk et Zuckerberg n’aura pas lieu

Vous avez probablement entendu parler du combat entre Musk et Zuckerberg dans la cage. Cette idée idiote est initialement venue d’Elon Musk, qui est bien connu pour ses capacités de pêche à la traîne. Depuis qu’il a repris Twitter, de nombreuses mauvaises choses se sont produites sur le réseau de médias sociaux et de nombreuses questions ont été soulevées.

Dans l’un de ses épisodes, Musk « a invité » Zuckerberg, le principal concurrent du secteur des médias sociaux, à se battre en cage. Considérant l’armée suivante de Musk sur Twitter, la nouvelle s’est répandue instantanément. Dans ce monde sauvage, beaucoup de personnes aimeraient sûrement voir ces deux gars dans la cage se briser la colonne vertébrale, verser du sang, etc., mais avez-vous vraiment pensé que cela se serait réellement produit ?

Aujourd’hui, le biographe d’Elon Musk, Walter Isaacson, a déclaré que ce combat n’aurait tout simplement pas lieu, rapporte Business Insider. Il soutient que l’invitation n’était qu’une métaphore. Connaissant le comportement de Musk sur les réseaux sociaux, le combat n’aurait probablement jamais lieu.

Le combat entre Musk et Zuckerberg est une métaphore

Isaacson dit également qu’Elon « n’est pas en mode hyper-entraînement », ce qui indique qu’il n’est en réalité pas en forme pour tenter sa chance dans une telle activité. D’un autre côté, Mark Zuckerberg est plus jeune que Musk et en bien meilleure forme. Ses compétences en jiu-jitsu pourraient ne pas être d’une importance cruciale, car Musk est plus grand et plus lourd. Pourtant, de nombreuses personnes familières avec ce sport ont doublé sur Zuckerberg.

Néanmoins, il était évident au tout début que le combat entre Musk et Zuckerberg n’aurait pas lieu de toute façon. Donc, cela n’a plus de sens de gaspiller un seul morceau d’espace serveur sur cette histoire. Bien sûr, les masses en ligne se sont réjouies d’avance. En espérant qu’ils regarderont ces deux-là en cage dans leur sueur et leur sang. Mais ils n’ont jamais tenu compte du fait que Musk pourrait troller comme il le fait souvent sur Twitter et dans les médias en général.

En fin de compte, nous avons maintenant une sorte de confirmation que l’invitation au combat en cage n’était qu’une métaphore dans l’air du temps, d’où les turbulences des médias sociaux.

