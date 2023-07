Le meilleur smartphone compact haut de gamme est de Samsung et bénéficie d’une promotion exceptionnelle : excellents écran, performance et caméras

Vous économisez 170 euros sur ce smartphone Samsung avec un écran impressionnant, des performances puissantes, d’excellentes caméras et une bonne autonomie.

Si vous n’aimez pas les téléphones géants et que vous préférez les appareils « plus petits » pour plus de confort, vous avez de nombreuses options parmi les meilleurs téléphones compacts du marché. Nous aimons particulièrement le Samsung Galaxy S23 5G, un haut de gamme qui offre une qualité exceptionnelle dans tous les domaines et que vous pouvez maintenant acheter pour 170 euros de moins. Cette offre est proposée par Amazon, où vous pouvez vous procurer le Galaxy S23 5G pour 789 euros, chargeur 45W inclus.

Dans l’analyse de ce Samsung Galaxy S23 5G, nous avons découvert qu’il avait un design haut de gamme, l’un des meilleurs écrans du marché et des performances de premier ordre grâce au Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Avec ce smartphone, vous pouvez également prendre des photos et des vidéos d’excellente qualité, il a un système de caméras spectaculaire. Si l’on ajoute à tout cela une réduction de 170 euros, c’est une occasion incroyable de se le procurer. De plus, si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer les frais d’expédition et vous le recevrez chez vous en quelques heures seulement.

C’est également une bonne option d’acheter le Galaxy S23 5G chez PcComponentes, où il descend également à 780 euros, bien que les unités en promotion soient limitées. Il est plus cher dans la boutique officielle de Samsung, où il ne descend pas en dessous des 959 euros du prix de vente recommandé.

Samsung Galaxy S23 5G, un excellent achat pour 170 euros de moins

Nous devons commencer par parler du design du Samsung Galaxy S23 5G, car c’est l’un de ses domaines les plus distinctifs. Tout d’abord, il a un design compact avec un écran de seulement 6,1 pouces et un poids de 168 grammes, ce qui en réalité un terminal particulièrement confortable à utiliser. Deuxièmement, il est très bien construit, la qualité se fait sentir lorsque nous l’avons entre les mains.

Le Galaxy S23 5G est également un excellent achat car il dispose de l’un des meilleurs écrans du marché. Il s’agit d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, d’une résolution Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels), d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, d’une luminosité maximale de 1 750 nits et d’un Gorilla Glass Victus 2. Toutes ces données sont synonymes d’images excellentes en termes de netteté, de contraste, de fluidité et de luminosité.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, l’un des plus puissants du monde Android. Vous pouvez donc vous attendre à des performances spectaculaires, quelle que soit l’exigence de la tâche que vous souhaitez réaliser. Le terminal dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, tandis que le logiciel est Android 13 avec Samsung One UI 5.1.

Attention, ceci est l’un de ses points forts, car il bénéficie de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité, c’est un excellent achat en vue de l’avenir. Nous devons également souligner que le Samsung Galaxy S23 5G dispose de la connectivité 5G, d’un lecteur d’empreintes digitales à l’écran qui fonctionne très bien et de deux haut-parleurs avec Dolby Atmos qui ont un très bon son.

Dans l’analyse, nous avons également découvert que le smartphone est équipé d’un système de caméras d’excellente qualité. À l’arrière, il dispose d’une lentille principale de 50 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 10 MP, tandis que la caméra frontale est de 12 MP. Ils offrent tous des photos avec un excellent niveau de détail et une reproduction fidèle des couleurs. De plus, avec la caméra arrière, vous pouvez enregistrer des vidéos en résolution 8K.

Nous terminons en parlant de l’autonomie, avec une batterie de 3 900 mAh qui n’a pas de mal à terminer une journée d’utilisation. Il prend en charge la charge rapide de 25W, avec le chargeur 45W inclus dans l’offre d’Amazon. De plus, vous pouvez également utiliser un chargeur sans fil, bien que la puissance de charge sans fil reste à 15W.

En résumé, ce Samsung Galaxy S23 5G est un achat spectaculaire, un téléphone préparé pour vous offrir la meilleure expérience pendant de nombreuses années. Il n’est pas toujours moins cher, alors profitez de l’occasion et procurez-vous-le pour 789 euros sur Amazon ou chez PcComponentes.

