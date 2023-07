Penètre dans l’esprit de Leonardo da Vinci grâce aux dernières avancées de Google

Un esprit pionnier qui a brisé les conventions de son époque.

Esquisse de l’anatomie humaine de Leonardo da Vinci disponible sur Google

Être ou ne pas être, telle est la question. Eh bien, cette phrase n’appartient pas au protagoniste de cette nouvelle, mais au bon vieux Hamlet. Cependant, il est difficile de trouver actuellement un point de repère ou de tracer une ligne en ce qui concerne ce qui est fait par des personnes ou non. C’est pourquoi Google nous apporte da Vinci d’une manière si particulière et illustrative.

Nous vivons une époque où l’IA a pris une grande importance et il semble que presque tout doive passer par là en pensant au « maintenant », mais qu’en est-il des grands humanistes qui ont construit bon nombre des idées actuelles ? C’est pourquoi Google a voulu pénétrer dans l’esprit de Leonardo da Vinci.

Google Arts & Culture, la section de l’entreprise consacrée à la diffusion culturelle et à la préservation de documents de valeur artistique et humaniste, a étendu sa section dédiée à Leonardo da Vinci avec l’expérience « Inside a genius mind », à l’intérieur de l’esprit d’un génie, et nous avons maintenant accès à de nombreux de ses croquis dans lesquels il explorait toutes sortes de recherches : aéronautique, anatomie, astronomie, géométrie, ingénierie militaire, et bien plus encore. Et l’intelligence artificielle a été essentielle dans ce projet, car avec elle, grâce à une utilisation responsable et constructive, un nouveau système pour classer ses documents dans différentes catégories a été créé.

Google comme diffuseur de culture

Il est bien connu que Leonardo da Vinci est l’une des plus grandes intelligences de l’humanité, dont les idées, parfois, étaient tellement en avance sur leur temps qu’elles ne pouvaient être réalisées il y a 500 ans. Mais une grande partie de son héritage a pu être préservée, et bon nombre de ses idées ont été essentielles pour progresser dans toutes sortes de domaines : médecine, anatomie, ingénierie aéronautique et militaire, art… maintenant, grâce à Google, nous avons un accès très intéressant à de nombreux croquis et documents, ainsi qu’à des simulations numériques de son fonctionnement de ses machines conçues sur papier.

Il est toujours bon de célébrer le fait que de grandes entreprises comme Google consacrent une partie de leur temps et de leur budget à la préservation de ce type de documents afin que toute personne ayant accès à Internet puisse profiter et en savoir plus sur le travail de Leonardo da Vinci dans de nombreux domaines dont il était un expert. Google est également une entreprise qui mise sur l’apprentissage et la formation de ses utilisateurs. Il est toujours bon de regarder en arrière pour voir d’où nous venons et avoir une vision plus claire de où nous devons aller. Les grandes intelligences telles que celle de da Vinci méritent d’être maintenues comme un modèle à suivre.

