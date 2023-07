Apple Music dispose désormais d’une section dédiée aux crédits des chansons dans iOS 17

L’une des différences entre Apple Music Classical et l’application principale est que l’application Classical met en avant le générique des chansons. Et après que de nombreux utilisateurs aient demandé cette fonctionnalité dans l’application principale d’Apple Music, Apple leur donne désormais ce qu’ils veulent. Avec iOS 17 beta 3, qui a été mis à la disposition des développeurs mercredi, Apple Music dispose désormais d’une section dédiée au générique des chansons.

Apple Music affiche désormais les crédits des chansons dans iOS 17

Comme l’a noté Hidde ColleeAvec la dernière version bêta d’iOS 17, l’application Apple Music propose une nouvelle option qui permet aux utilisateurs de consulter les crédits détaillés de chaque chanson. Cette fonctionnalité avait déjà été annoncée par Apple lors de la WWDC 2023, mais elle n’était pas disponible dans les bêtas précédentes.

Pour consulter les crédits d’une chanson, il vous suffit d’appuyer sur le bouton à trois points, puis de choisir l’option Afficher les crédits. Les crédits sont organisés en différentes catégories, telles que les artistes interprètes, l’écriture et les paroles, ainsi que la production et l’ingénierie. La nouvelle section indique également si la chanson est disponible en Dolby Atmos et Lossless.

L’iOS 17 apportera également d’autres nouvelles fonctionnalités à Apple Music. Il s’agit notamment de Crossfade, des listes de lecture collaboratives, d’un nouveau mini-lecteur et de l’arrivée de SharePlay sur CarPlay. À l’exception des listes de lecture collaboratives, qui arriveront plus tard dans l’année, toutes ces fonctionnalités sont disponibles dès maintenant avec la version bêta actuelle.

iOS 17 est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment plus d’options pour personnaliser l’écran de verrouillage, iMessage et FaceTime améliorés, le mode veille, les widgets interactifs et NameDrop.

La troisième version bêta d’iOS 17 est désormais disponible pour les développeurs. Apple indique qu’une version bêta publique sera disponible ce mois-ci, tandis que la version officielle est attendue pour l’automne. Vous trouverez plus de détails sur l’installation de la mise à jour bêta sur le site Apple Developer.



