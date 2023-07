Si vous avez aimé « The Last of Us », cette série est si réaliste qu’elle fait peur et est disponible en streaming.

Cette série vous mettra dans une situation morale difficile en vous montrant un monde qui pourrait facilement s’effondrer et dont vous pourriez faire partie.

The Last of Us est l’une des meilleures séries de l’année

Il existe de nombreuses séries similaires à « The Last of Us » qui agrémentent notre quotidien en attendant l’arrivée de la très attendue deuxième saison. Et il y a de quoi, car c’était l’une des meilleures séries de cette année et elle a rapidement réussi à n’avoir aucun rival en ce qui concerne le suivi par les utilisateurs. Le catalogue de HBO Max a été considérablement enrichi pour cette raison. Aujourd’hui, nous allons vous présenter une série très intéressante qui montre l’effondrement de la société de manière abrupte et inattendue, qui n’a rien à envier à la production de Neil Druckmann, mais qui a des postulats beaucoup plus réalistes qui nous feront trembler.

Cette série en particulier nous emmène dans un monde où nous pouvons nous sentir très concernés, car la fin du monde est causée par quelque chose de très réaliste. Ainsi, nous nous retrouvons avec quelque chose de très différent, qui se passe de zombies et de créatures magiques pour nous amener à des causes réelles mais tout aussi terrifiantes, voire plus.

Cette série vous donnera la chair de poule

Il est temps de révéler de quelle série nous parlons. Il s’agit de « L’effondrement », une mini-série française autoconclusive avec une intrigue incroyablement intéressante. Dans chaque épisode, nous verrons différentes questions qui nous mènent à l’effondrement en tant que société. À partir de là, les êtres humains devront survivre comme ils le peuvent dans une situation où tout ce que nous connaissons va changer. Il s’agit d’une série assez profonde qui nous fera remettre en question de nombreux aspects de notre vie.

De plus, elle est très bien réalisée, offrant une expérience visuelle très intéressante qui démontre que la série a bénéficié d’un investissement considérable dans sa réalisation. Dans l’ensemble, c’est une excellente série, car elle nous fait constamment nous demander ce qui a pu se passer pour que le monde s’effondre. À aucun moment cela ne nous est expliqué avant la fin de la série, mais de petites indications sur la raison se glissent devant nos yeux.

Voici les raisons pour lesquelles il vaut la peine de regarder cette série :

Pendant la série, nous ne savons pas ce qui a causé l’effondrement, mais chaque épisode est autoconclusif et nous laisse de nombreux indices sur ce qui s’est passé.

Elle montre comment les différentes classes sociales ont vécu l’effondrement d’une manière très originale. Chacune avec ses problèmes ou ses avantages considérables qui leur ont permis de le surmonter sans problèmes.

Certaines questions telles que la pénurie ou la formation de nouvelles sociétés sont également traitées de manière très intéressante.

La planète Terre existe toujours, ce qui s’est effondré, c’est la société de consommation en général.

La série a une évaluation impressionnante de 7,8 sur 10 dans la plus grande base de données cinématographiques d’internet, IMDB. De plus, le public et la critique ont soutenu cette série de manière très notable en raison de son approche originale.

Nous pouvons regarder cette série sur deux plateformes car elle est disponible sur le catalogue de Disney+ et sur le catalogue de Filmin, il y a donc heureusement plusieurs façons de l’apprécier.

Regarder « L’effondrement » sur FilminRegarder « L’effondrement » sur Disney+

