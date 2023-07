MIUI 15 devrait arriver d’ici la fin de l’année selon la dernière fuite.

Selon un tipster réputé, MIUI 15 devrait arriver chez les utilisateurs d’ici la fin de l’année, en même temps que la présentation des Xiaomi 14 et Redmi Note 13.

Logo de MIUI 15.

Selon ce que nous savons, Xiaomi travaille déjà sur MIUI 15. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose sur la nouvelle couche de personnalisation du fabricant chinois, mais nous savons quels téléphones seront compatibles avec elle et que la ROM est à ses premières phases de développement. Il sera difficile de surpasser MIUI 14, considérée comme la meilleure version depuis longtemps, donc on a hâte de voir ce qu’ils peuvent accomplir.

Selon les informations publiées sur Gizchina, les Xiaomi 14 et Redmi Note 13 devraient déjà arriver avec MIUI 15. Cette donnée provient du réputé tipster Digital Chat Station, ce qui laisse entendre que la prochaine version de la couche de personnalisation de Xiaomi fera ses débuts avec la présentation de ces deux appareils.

Voici ce que disent les rumeurs concernant MIUI 15

Comme nous vous l’avons déjà annoncé sur Netcost-security.fr, on s’attend à ce que le Xiaomi 14 soit présenté en novembre. Ce serait la date à laquelle MIUI 15 arriverait, selon le tipster, qui affirme qu’elle est déjà en phase de tests sur les Redmi Note 13 et Note 13 Pro. Selon le fuiteur, il en irait de même pour les Xiaomi 14 et 14 Pro.

Toujours selon Digital Chat Station, tous les smartphones qui embarqueront MIUI 15 seront dotés d’un écran borderless avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que de grandes batteries d’environ 5 000 mAh ou plus.

Pour l’instant, Xiaomi n’a pas encore donné d’indications sur le développement de MIUI 15 ou la présentation d’un nouveau smartphone. La nouvelle version de MIUI devrait arriver sur le marché dans seulement quelques mois, bien qu’il reste encore à voir quels modèles l’intégreront, lesquels seront mis à jour et s’ils exécuteront Android 13 ou 14.

Comme toujours lorsque nous parlons de fuites, nous recommandons de prendre l’information avec précaution, malgré la bonne réputation du tipster. Tant qu’il n’y a pas d’annonce officielle, tout est en suspens.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :