The Flash : quand et sur quelle plateforme de streaming sera-t-il diffusé bien plus tôt que tu ne le penses

Découvrez quand et sur quelle plateforme nous pourrons profiter de « The Flash »

« The Flash » ha sido un pari risqué de la part de Warner Bros pour donner un peu de vie à son univers cinématographique de super-héros. Il est vrai que ils ont toujours été très en retard par rapport à leur concurrence, c’est pourquoi ce coup pouvait être décisif pour que DC récupère le trône qu’il possédait autrefois. Cependant, il semble qu’il va arriver chez nous de manière très précoce, c’est pourquoi nous allons aujourd’hui vous dire quand il arrivera chez nous.

De quoi parle « The Flash »

Barry Allen est Flash, l’un des super-héros les plus puissants de l’univers DC. L’homme le plus rapide de l’univers tente de sauver sa famille décédée, mais sans le savoir, il va altérer le futur en restant piégé dans une réalité parallèle où le général Zod, le plus grand rival de Superman, est revenu et détruit la planète Terre avec ses super pouvoirs. Le problème est qu’il n’y a plus aucun autre super-héros vers qui se tourner, donc Barry Allen devra convaincre Batman de cette ligne temporelle de sortir de sa retraite et de combattre le méchant général. Ainsi, Flash devra sauver le monde et revenir dans la dimension à laquelle il appartient réellement.

Avec cette prémisse, les voyages dans le temps deviennent à nouveau essentiels pour l’intrigue, quelque chose qui se produit constamment dans les films de super-héros les plus importants. Cependant, bien que le film ait généralement reçu de bonnes critiques, il va arriver très bientôt sur les plateformes de streaming. Nous vous dévoilons la date et la raison pour laquelle cela s’est produit.

Date de sortie et sur quelle plateforme arrivera « The Flash »

Nous savons que vous êtes impatient de savoir où « The Flash » sera diffusé, donc pour éviter de lire inutilement, nous allons vous simplifier les choses :

La date à laquelle « The Flash » arrivera sur les plateformes de streaming est le prochain 18 juillet , date à laquelle Warner Bros a finalement décidé de le sortir sur son service d’abonnement.

, date à laquelle Warner Bros a finalement décidé de le sortir sur son service d’abonnement. La plateforme, comme on pouvait s’y attendre, est Max. En France, il arrivera sur le catalogue de HBO Max jusqu’à ce que la nouvelle plateforme soit lancée début 2024.

Mauvais chiffres et bonnes critiques pour « The Flash »

Il est vrai que les critiques parlent bien du nouveau film de super-héros de l’univers étendu de DC. Réalisé par Andy Muschietti (Ça), le film a reçu des critiques très positives et est même le premier film de super-héros recommandé par Stephen King, célèbre pour s’opposer fermement aux univers de super-héros car il considère qu’ils apportent peu de choses au domaine cinématographique. Cependant, ce film l’a captivé, tout comme le public qui est allé le voir, car il a un turP% d’acceptation sur Rotten Tomatoes.

Malheureusement, le film a échoué au box-office en ne rapportant que 246 millions de dollars selon Box Office Mojo, ce qui constitue un véritable échec financier pour un film qui a coûté près de 200 millions d’euros.

Tout cela, ajouté aux critiques qu’Ezra Miller a reçues pour son comportement erratique et préoccupant ces derniers mois, a été suffisant pour remettre en question le film.

En réalité, c’est précisément pour atténuer le coup économique que Warner Bros semble prendre des mesures pour le sortir sur Max et HBO Max dès ce mois de juillet.

