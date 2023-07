OnePlus Nord 3 : prêt à conquérir le milieu de gamme avec des caractéristiques de flagship à prix abordable

Revue de toutes les caractéristiques et détails du OnePlus Nord 3, le nouveau smartphone de milieu de gamme de la marque chinoise.

Le nouveau OnePlus Nord 3 est disponible en deux couleurs : noir et vert

La marque chinoise OnePlus a renouvelé l’une de ses séries de smartphones les plus populaires de ces dernières années avec le nouveau OnePlus Nord 3. Il s’agit du successeur du Nord 2 que nous avons tant aimé l’année dernière, et qui dans cette nouvelle génération introduit des améliorations importantes en termes de design, de photographie et de spécifications techniques, dans le but de se positionner comme l’une des alternatives les plus intéressantes du segment intermédiaire.

OnePlus affirme qu’il s’agit de son smartphone de milieu de gamme le plus puissant jamais lancé à ce jour, grâce à l’utilisation du processeur MediaTek Dimensity 9000. De plus, il dispose d’un système de caméras plus avancé que dans les générations précédentes, grâce à l’utilisation du même capteur photo principal que celui que nous avons déjà trouvé (et qui nous a donné de très bons résultats) sur le OnePlus 11.

OnePlus Nord 3, toutes les informations

OnePlus Nord 3 Caractéristiques Dimensions 162,6 x 75,1 x 8,1 mm

191,5 grammes Écran Fluid AMOLED de 6,74 pouces

2400×1080 pixels

20:9

410 ppi

120 Hz Processeur MediaTek Dimensity 9000 RAM 8/16 Go Système d’exploitation OxygenOS 13.1 basé sur Android 13 Stockage 128/256 Go Caméras Arrière

-50 MP Sony IMX890 avec OIS f/1.88

-Ultra grand angle de 8 MP, 119,7°

-2 MP macro

Avant

-32 MP Batterie 4 500 mAh

Charge rapide 80W Autres Bluetooth 5.2

Lecteur d’empreintes sous l’écran

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC

NFC

USB Type C

Alert Slider

Double SIM 5G

Avec le Nord 3, la marque a opté pour la construction d’un appareil au design sobre, qui dispose d’un corps en plastique sur les côtés avec du verre à l’arrière, disponible en finitions vert vif ou noir mat. Son devant est occupé par un grand écran plat de 6,74 pouces de diagonale basé sur la technologie AMOLED, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 1450 nits.

Le panneau est équipé du lecteur d’empreintes intégré, et OnePlus a fait un travail remarquable pour réduire les marges entourant l’écran. De plus, celles-ci ont une taille uniforme sur les quatre côtés. D’autres ajouts intéressants sont le bouton de mise en silencieux légendaire Alert Slider, une paire de haut-parleurs stéréo certifiés Hi-Res Audio et Dolby Atmos, ainsi qu’un émetteur infrarouge situé sur le bord supérieur du téléphone.

Ses spécifications techniques sont dirigées par le processeur MediaTek Dimensity 9000, compatible avec la 5G et associé à 8, 12 ou même 16 Go de RAM LPDDR5X, ainsi qu’un espace de stockage UFS 3.1, des caractéristiques propres à un smartphone haut de gamme. Tout cela est soutenu par une batterie de 5 000 mAh de capacité compatible avec la charge rapide de 80 W, ce qui permet de recharger la totalité de la batterie en 30 minutes.

Android 13 avec OxygenOS 13.1 est le système d’exploitation qui donne vie au téléphone, et la société a annoncé une amélioration de sa politique de support dans la série Nord, de sorte que ce modèle sera le premier à bénéficier de trois grandes mises à jour du système garanties, ainsi que de quatre années de mises à jour de sécurité tous les deux mois.

Le système de caméras du OnePlus Nord 3 est dirigé par le même capteur Sony IMX890 que celui que nous avons déjà vu sur le OnePlus 11 en début d’année, accompagné d’une stabilisation optique de l’image et prenant en charge de nombreuses fonctionnalités que nous avons déjà vues sur le flagship actuel de la société, comme TurboRAW. Il comprend également une caméra secondaire avec un objectif ultra grand-angle et un capteur macro.

Prix ​​et où acheter le OnePlus Nord 3

Le OnePlus Nord peut être acheté officiellement à partir du 12 juillet via la boutique officielle de la marque et d’autres canaux, tels qu’Amazon.

Son prix varie en fonction de la configuration choisie. Le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 449 euros, et le modèle supérieur avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est vendu 549 euros.

