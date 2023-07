Des 599 dollars américains aux 743 dollars de Singapour : voici le prix du Pixel 7 à travers le monde.

Les endroits les moins chers pour obtenir le flagship téléphonique de Google.

Le marché des smartphones est bien connu pour sa variabilité entre les marchés, ainsi que pour son ajustement rapide et constant des prix. Les smartphones sont depuis plus d’une décennie l’un des produits technologiques les plus populaires dans une industrie en évolution constante. C’est pourquoi nous aimons toujours avoir les modèles les plus récents avec les fonctionnalités les plus innovantes. Ainsi, par exemple, un grand smartphone actuel comme le Google Pixel 7 peut être trouvé à un prix de plus en plus compétitif, bien qu’avec de grandes variations entre les différents pays.

Sur Netcost-security.fr, nous avons eu l’occasion de profiter d’un appareil comme le Pixel 7 et nous sommes convaincus qu’il s’agit de l’un des smartphones les plus attrayants actuellement, à la fois en raison de sa position de leader aujourd’hui et de son prix attractif suite à la dernière baisse. En effet, ceux qui cherchent un téléphone puissant en mettant l’accent sur la photographie trouveront en lui l’appareil idéal.

De plus, le Pixel 7 est sur le marché depuis un peu plus de six mois, puisqu’il est sorti en octobre 2022, il dispose donc de la technologie la plus récente et bénéficiera encore d’un large support de la part de Google. Ainsi, avec le téléphone disponible dans 17 pays et l’Europe représentant la France, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et l’Irlande, ce téléphone peut être trouvé à des prix tels que ceux que nous montrons ci-dessous:

États-Unis : 599 dollars ($).

Royaume-Unis : 649 livres sterling (763 $).

Europe : 649 euros (711 $).

Japon : 82 500 yens (577 $).

Canada : 799 dollars canadiens (608 $).

Danemark : 4 999 couronnes danoises (735 $).

Suède : 7 290 couronnes suédoises (681 $).

Norvège : 6 990 couronnes norvégiennes (656 $)

Inde : 59 999 roupies (733 $)

Taiwan : 18 990 dollars taïwanais (612 $)

Australie : 999 dollars australiens (675 $).

Singapour : 999 dollars de Singapour (743 $).

La variété des prix du Google Pixel 7 dans le monde

Comme nous pouvons le voir, les utilisateurs japonais, ou ceux qui achètent des produits importés au Japon, trouveront les Pixel 7 à un prix plus compétitif. D’autre part, des régions comme l’Europe, Singapour et surtout le Royaume-Unis ont les prix les plus élevés si nous prenons comme référence le taux de change en dollars américains.

Il est fréquent que les régions aient des prix différents par rapport au taux de change en dollars, car ces prix sont ajustés en fonction des paramètres de chaque marché. Bien que pour le consommateur moyen cela puisse « ne pas être équitable » que d’autres pays aient de meilleurs prix, il convient de rappeler que nous ne pouvons pas simplement comparer n’importe quel marché. Par exemple, dans un marché comme l’Inde, bien que le prix soit similaire à celui de l’Europe, le pouvoir d’achat de sa population en réalité un produit beaucoup plus prohibitif à acquérir, mais d’autre part, le nombre d’habitants équilibre cette demande. Après tout, chaque région est un monde, et chacune a ses particularités.

