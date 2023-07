L’IA arrive dans les voitures grâce à Projet G, un chatbot basé sur ChatGPT qui vous aide à conduire

Geotab vient de lancer Proyecto G, un chatbot conversationnel qui utilise l’IA pour vous fournir des informations sur la conduite et votre véhicule.

Muy pronto podrás utilizar ChatGPT también en tu coche

Depuis qu’OpenAI a lancé ChatGPT-4 il y a quelques mois, de nombreuses entreprises technologiques ont impulsé la création d’outils d’Intelligence Artificielle générative, car elles veulent profiter de la tendance positive actuelle des IA pour accélérer leur développement et les mettre rapidement sur le marché.

Cela fait que l’IA commence à arriver dans d’autres produits de notre vie quotidienne, tels que les voitures, puisque après avoir appris que Mercedes sera la première marque à inclure le chatbot d’OpenAI dans ses véhicules, une autre entreprise du secteur, Geotab, vient d’annoncer Proyecto G, un chatbot basé sur ChatGPT qui vous aidera dans la conduite.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Proyecto G, le chatbot pour voitures créé par Geotab

Geotab est une entreprise basée au Canada spécialisée dans les solutions de transport connecté qui vient de lancer sur le marché Proyecto G, un chatbot conversationnel basé sur ChatGPT qui vise à devenir un assistant numérique pour votre voiture.

L’IA utilisée par Geotab dans ce projet utilise les données d’autres véhicules pour les analyser et fournir une réponse rapide et appropriée à vos demandes, le tout sans partager de données clients avec des tiers. Cela est possible grâce aux plus de 55 milliards de points de données que l’entreprise canadienne traite quotidiennement à travers plus de 3,6 millions de véhicules connectés utilisant leurs services dans 165 pays.

Ainsi, grâce à Proyecto G, vous pourrez par exemple connaître les performances du véhicule et les temps d’arrêt moteur, comparer les économies de carburant et les économies de coûts, ainsi que l’utilisation du véhicule, parmi de nombreuses autres options.

En ce qui concerne ce projet ambitieux, Iván Lequerica, vice-président de Geotab pour le sud-ouest de l’Europe, a expliqué que Proyecto G est capable d' »analyser de grandes quantités de données provenant des flottes (véhicules connectés à Geotab), d’identifier des modèles et de générer des recommandations pour optimiser l’efficacité et les performances opérationnelles ».

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :