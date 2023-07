Le partage à proximité est désormais disponible pour les PC non fabriqués par Samsung… mais avec un inconvénient majeur.

Quick Share est la fonctionnalité similaire à AirDrop des téléphones et ordinateurs Samsung, qui pourra désormais être utilisée sur d’autres ordinateurs non fabriqués par les Coréens… si certaines conditions sont remplies.

Quick Share s’ouvre aux PC non fabriqués par Samsung.

Comme vous le savez déjà probablement, Samsung dispose d’une fonctionnalité similaire à AirDrop d’Apple qu’ils appellent Quick Share, qui a été lancée avec les Samsung Galaxy S20. La fonctionnalité est la même que dans le protocole d’Apple : pouvoir envoyer des fichiers entre le téléphone et l’ordinateur sans avoir besoin d’une connexion filaire.

Cette fonctionnalité, cependant, a un inconvénient important : elle ne pouvait être utilisée qu’entre des téléphones et des ordinateurs fabriqués par Samsung, mais selon ce qui a été publié sur SAMMobile, cette limitation appartiendrait désormais au passé… plus ou moins.

Quick Share sur tous les PC qui remplissent certaines conditions

Le média a trouvé dans le Microsoft Store une mise à jour de QuickShare où, en effet, sa disponibilité pour tous les ordinateurs est confirmée. Il est vrai qu’il est également possible d’utiliser Nearby Share de Google pour effectuer cette même fonction (même sur les Mac grâce à NearDrop, bien qu’il présente des limitations importantes), mais néanmoins, un peu de diversité manquait.

Cependant, bien que Quick Share fonctionne déjà sur tous les PC, pour pouvoir profiter pleinement de son potentiel, il sera nécessaire de remplir certaines conditions. Tout d’abord, les puces Bluetooth et WiFi de l’ordinateur portable devront être fabriquées par Intel et devront avoir respectivement les versions de pilote 22.50.02 et 22.50.07.

Ainsi, si vous avez un PC avec du matériel de connectivité fourni par Broadcom, MediaTek, RealTek ou toute autre société et que vous avez un téléphone Samsung, nous craignons que vous deviez continuer à utiliser Nearby Share au lieu de la solution native des Coréens.

Il convient de rappeler que Nearby Share est déjà disponible sur Windows. La solution de Google est beaucoup plus flexible que celle de Samsung, ne dépendant pas de versions de pilotes ou de fournisseurs spécifiques de chipsets. Il est probablement beaucoup plus judicieux de continuer à utiliser l’outil de Google, à moins que vous n’ayez une raison impérative d’utiliser Quick Share.

