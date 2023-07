Ces 6 téléphones Xiaomi de gamme moyenne reçoivent déjà la mise à jour MIUI 14.

Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour vers MIUI 14 sur les Redmi 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11, Redmi Note 11 NFC, Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro 4G du monde entier.

MIUI 14 est déjà disponible sur le Xiaomi Redmi 10

Malgré le fait que Xiaomi a commencé à déployer la nouvelle version de sa surcouche Android en début d’année et que celle-ci arrive chaque semaine sur de plus en plus d’appareils, de nombreux terminaux de la marque chinoise n’ont pas encore été mis à jour vers MIUI 14.

Pour cette raison, le géant chinois continue de déployer la mise à jour vers MIUI 14 sur d’autres smartphones de son catalogue, et une bonne preuve en est que 6 autres smartphones de milieu de gamme de la marque ont déjà commencé à recevoir la dernière version de MIUI.

Les Redmi 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11, Redmi Note 11 NFC, Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 12 Pro 4G sont mis à jour vers MIUI 14

Comme nous l’affirment nos confrères de Xiaomiui, Xiaomi a commencé à mettre à jour les ROM mondiales et européennes de six smartphones de la marque Redmi vers MIUI 14, ce qui indique que ce nouveau logiciel leur parviendra dans les semaines à venir.

Ci-dessous, nous vous laissons la liste des 6 smartphones Redmi qui reçoivent déjà MIUI 14 et les différentes versions de firmware de cette mise à jour en fonction de la ROM installée :

Redmi 10 : V14.0.2.0.TKUMIXM, V14.0.2.0.TKUIDXM et V14.0.2.0.TKUINXM

: V14.0.2.0.TKUMIXM, V14.0.2.0.TKUIDXM et V14.0.2.0.TKUINXM Redmi Note 10 Pro : V14.0.4.0.TKFMIXM, V14.0.4.0.TKFIDXM et V14.0.5.0.TKFEUXM

: V14.0.4.0.TKFMIXM, V14.0.4.0.TKFIDXM et V14.0.5.0.TKFEUXM Redmi Note 11 : V14.0.1.0.TGCINXM et V14.0.1.0.TGCTRXM

: V14.0.1.0.TGCINXM et V14.0.1.0.TGCTRXM Redmi Note 11 NFC : V14.0.2.0.TGKRUXM

: V14.0.2.0.TGKRUXM Redmi Note 11 Pro 5G : V14.0.2.0.TKCMIXM et V14.0.2.0.TKCINXM

: V14.0.2.0.TKCMIXM et V14.0.2.0.TKCINXM Redmi Note 12 Pro 4G : V14.0.1.0.SHGRUXM et V14.0.1.0.SHGTRXM

Il est important de noter que tous les smartphones de cette liste ne recevront pas la version de MIUI 14 basée sur Android 13, car les modèles plus anciens sont livrés avec la variante basée sur Android 12.

Néanmoins, ces 6 smartphones de la marque Redmi pourront profiter de toutes les nouveautés incluses dans la nouvelle version de MIUI, parmi lesquelles nous devons souligner la suppression de la publicité et des applications préinstallées, l’arrivée des dossiers intelligents et la reconnaissance du texte sur les photos, ainsi que le retour de la mythique voûte d’applications.

