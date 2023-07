Twitter clarifie les raisons de la limitation de tweets du week-end dernier

Twitter a partagé les raisons qui les ont amenés à limiter la quantité de tweets quotidiens que les utilisateurs peuvent lire. Et il est vrai que l’explication semble être une blague.

Elon Musk a décidé de limiter la lecture des tweets le week-end dernier.

Twitter continue de faire parler de lui ces jours-ci. Il y a deux jours, nous avons publié que le réseau social avait décidé que seuls les tweets pouvaient être lus si l’on a un compte et, comme nous l’imaginons, le week-end dernier, Elon Musk a décidé de limiter le nombre de tweets pouvant être lus en un jour en fonction de si vous êtes un utilisateur payant ou non.

Cette dernière décision est celle qui a le plus mécontenté les utilisateurs. Jusqu’à présent, on ne savait pas pourquoi, mais selon Android Authority, Twitter a décidé d’éclaircir les raisons qui l’ont amené à faire ce mouvement si inattendu, controversé.

Et les raisons de Twitter sont…

Selon la plateforme elle-même, la décision de limiter le nombre de tweets est « temporaire » et a été prise pour « assurer l’authenticité de la base d’utilisateurs », de sorte que les robots et le spam soient exclus de la plateforme. C’est la raison principale; ils pensent ainsi pouvoir détecter plus précisément ces agents indésirables. Franchement, il est difficile de le prendre au sérieux.

Twitter dit que toute notification préalable aux utilisateurs concernant les limites de lecture des tweets aurait « permis aux mauvais acteurs de modifier leur comportement pour échapper à la détection ». L’entreprise a également assuré aux annonceurs que les limites actuelles n’affecteront qu’un petit pourcentage des utilisateurs, tandis que la publicité aurait été peu affectée.

Il n’est pas clair quand Twitter décidera de revenir sur les limites. La société affirme qu’elle travaille pour empêcher la création de comptes de bots et pour que d’autres acteurs malveillants collectent des données publiques des utilisateurs afin de construire des modèles d’IA. Elle souhaite également mettre fin complètement à la manipulation des personnes et des conversations effectuées par ces bots.

Par ailleurs, selon Twitter, ils fourniront des informations actualisées une fois que les travaux seront terminés. Il ne semble pas que la situation de la limitation des tweets sera résolue rapidement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :