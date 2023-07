Le nouveau téléphone pliable de Xiaomi arrivera sur le marché plus tôt que prévu

Dans une récente publication sur Weibo, le président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, a confirmé à un utilisateur que le Mix Fold 3 sera officiellement présenté le mois prochain.

Le successeur du Xiaomi Mix Fold 2 révèle sa date de lancement

2023 est en passe de devenir l’année de consécration des téléphones pliables, car au cours de ces 6 derniers mois, un grand nombre d’appareils de différents fabricants ont déjà vu le jour, tels que les OPPO Find N2 et N2 Flip, les Motorola Razr 40 et 40 Ultra et le Google Pixel Fold, et ce troisième trimestre de l’année promet d’être très mouvementé, car en plus des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, il est également prévu que le HONOR Magic V2 et le premier appareil pliable de OnePlus soient lancés.

Mais ce ne seront pas les seuls téléphones pliables à arriver sur le marché avant octobre, car nous venons de découvrir, grâce au média Android Authority, que le nouveau téléphone pliable de Xiaomi sera officiellement présenté avant la fin de l’été.

Le Xiaomi Mix Fold 3 sera lancé en Chine en août

Récemment, l’ancien PDG de Redmi et actuel président du groupe Xiaomi, Lu Weibing, a partagé une publication sur le réseau social Weibo annonçant que sa société a construit une usine de production en Chine qui intègre un processus d’automatisation avancé et que le premier appareil fabriqué dans cette usine sera son nouveau téléphone pliable, le Xiaomi Mix Fold 3.

Un utilisateur de Weibo a profité de l’occasion pour demander à Weibing quand sera lancé ce nouveau téléphone pliable et le directeur de Xiaomi lui a répondu de manière claire et catégorique:

« On se voit en août ».

Logiquement, c’est la date de lancement du Xiaomi Mix Fold 3 en Chine, car on ne sait toujours pas si ce nouveau téléphone pliable sera commercialisé à l’échelle mondiale. Si tel est le cas, il deviendrait le premier pliable de la marque à sortir de ses frontières.

Selon ce que nous savons jusqu’à présent, le Xiaomi Mix Fold 3 sera doté d’une charnière à ouverture libre, d’un mode Flex pour travailler confortablement sur plusieurs écrans, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et d’une batterie de 4 800 mAh avec une charge ultra-rapide par câble de 120W ainsi qu’une charge rapide sans fil de 50W.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :