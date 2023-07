Bonne nouvelle : Xiaomi a confirmé l'arrivée de MIUI 14 sur l'un de ses téléphones les plus populaires, malgré l'absence de support officiel.

Alors que nous pensions que la prise en charge officielle de l’application Redmi Note 9Xiaomi a décidé de le faire revivre de la meilleure façon possible. Et, comme nous avons pu le lire à travers GizmochinaLa firme asiatique a rectifié le tir et va enfin mettre à jour vers MIUI 14 un appareil qui était déjà inclus dans la liste des appareils connus. EOS.

Il s’agit sans aucun doute d’une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs qui utilisent encore ce smartphone au quotidien, car tout semblait indiquer qu’ils allaient devoir se contenter de leur dernière mise à jour vers MIUI 13, mais ils pourront enfin profiter du nouveau système développé par Xiaomi, bien qu’avec quelques limitations.

La mise à jour ne sera pas disponible dans le monde entier avant la fin de l’année.

Apparemment, comme l’avance cette information, la mise à jour MIUI 14 pour le Redmi Note 9 ne sera pas déployée avant le troisième ou le quatrième trimestre de cette année 2023, nous devrons donc attendre quelques mois de plus pour pouvoir en profiter sur nos appareils.

De plus, nous devons noter qu’étant donné l’âge de cet appareil, il est très probable qu’il s’agisse d’un MIUI 14 basé sur la technologie Android 12nous trouverions donc certaines limitations internes au niveau esthétique que nous trouvons dans les ROMs basées sur Android 13. Malgré cela, les améliorations en termes de performances et de sécurité seront évidentes, c’est donc une mise à jour qui améliorera l’expérience avec le Redmi Note 9.

Pour le reste, vous dire que ce sera plus que probablement la dernière mise à jour que cet appareil recevra puisque, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il est déjà inclus dans la liste de fin de support de Xiaomi. Il ne reste plus qu’à attendre la sortie de la mise à jour, nous serons donc à l’affût pour vous tenir au courant dès qu’elle sera disponible.

