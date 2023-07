On confirme: Apple a jusqu’au 5 mars pour autoriser les stores d’applications tiers sur l’iPhone

Apple aura comme date limite le 5 mars prochain pour permettre les stores d’applications tiers sur l’iPhone.

Apple devra apporter de nombreux changements en raison de différentes lois adoptées par l’Union européenne. Et les deux sont très en vue pour les utilisateurs de l’entreprise. Tout d’abord, nous savons que les iPhone 15 passeront du port Lightning à l’USB-C et ensuite, un autre mouvement qu’Apple devra faire est de permettre qu’il existe des stores alternatifs à l’App Store sur l’iPhone.

Craig Federighi, vice-président du logiciel chez Apple, a confirmé lors de plusieurs interviews qu’ils se conformeront aux réglementations européennes et qu’ils travaillent déjà en étroite collaboration pour rendre le sideloading possible sur les appareils Apple, et que cela ne causera aucun inconvénient aux utilisateurs étant donné que le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store n’a jamais été possible sur iOS.

Jusqu’à présent, nous savions seulement qu’Apple travaillait là-dessus et que nous le verrions à un moment donné. Ce moment sera bientôt là car l’Union européenne a fixé un délai : Apple a jusqu’au 5 mars pour que les stores d’applications tiers deviennent une réalité sur l’iPhone et l’iPad.

L’objectif de cette loi de l’Union européenne est d’encourager la concurrence entre les grandes entreprises technologiques et ainsi garantir également cette concurrence au sein du secteur sans qu’une entreprise ait un avantage sur une autre. Le média 9to5mac nous raconte les possibles impacts que cela aura pour Apple :

Les développeurs pourront proposer leurs propres méthodes de paiement. Les utilisateurs pourront télécharger des applications sans passer par l’App Store. iMessage devra interagir avec d’autres applications de messagerie.

En résumé, Apple aura comme date limite le prochain 5 mars pour réaliser tout cela. Bien qu’il y ait une date limite fixée, il est vrai qu’Apple pourrait la prolonger par le biais d’appels, de sorte que cette limite pourrait ne pas être respectée. De plus, nous devons prendre en compte le fait que lorsqu’ils le feront, ils le feront à leur manière. Comme l’entreprise nous a habitués.

