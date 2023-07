Les iPhone 15 dépasseront Samsung en termes d’autonomie selon la dernière fuite

Selon une fuite en provenance de Chine, les iPhone 15 surpasseront la concurrence en matière de gestion énergétique. Et, étant donné ce qu’ils ont réalisé avec la série actuelle, il n’est pas difficile d’imaginer pourquoi.

L’iPhone 14 Pro Max se distingue déjà par une excellente gestion de l’énergie.

Il est indéniable que Samsung fait très bien les choses avec sa gamme Galaxy S. Depuis une excellente politique de support, en via un haut de gamme compact qui est une merveille, et jusqu’à un haut de gamme excellent sous la forme du Galaxy S23 Ultra, il est indéniable que les Coréens sont en grande forme.

Cependant, selon une nouvelle qui nous parvient du portail chinois IT News, Apple se prépare à porter un coup à la ligne de flottaison de la famille Galaxy S. Selon le portail, la prochaine génération de l’iPhone aura non seulement des batteries plus grandes, mais également une excellente gestion de l’énergie qui va donner du fil à retordre à la concurrence.

Ce que disent les chiffres

Les batteries des iPhone 15 seront, selon la fuite, entre 13 et 18% plus grandes que celles des iPhone 14. Ces téléphones étonnent tout le monde, démontrant qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une batterie énorme si vous avez un logiciel parfaitement optimisé pour le matériel qui l’exécute. Et c’est l’un des atouts d’Apple.

Cependant, les chiffres seront très similaires entre la prochaine génération d’iPhone et la génération actuelle de la famille Galaxy S. Par exemple, le Samsung Galaxy S23 de base a une batterie de 3 900 Ah, contre 3 877 mAh pour l’iPhone 15. Le Galaxy S23 Plus est équipé d’une batterie de 4 700 mAh, contre 4 912 mAh pour l’iPhone 15 Plus supposé. Les chiffres restent toujours aussi proches entre les deux plus grands appareils, l’iPhone 15 Pro Max et le Galaxy S23 Ultra, dont les capacités se situent entre 4 852 mAh et 5 000 mAh respectivement.

Et il ne fait aucun doute que les 5 000 mAh du Galaxy S23 Ultra constituent une unité d’énergie impressionnante (et si nous ajoutons le Snapdragon 8 Gen 2, la gestion de l’énergie est encore meilleure), mais en comparant ce terminal à l’une des générations actuelles d’Apple, l’iPhone 14 Pro Max sort déjà gagnant en termes d’autonomie. Ce terminal permet, avec une utilisation normale, d’arriver à la fin de la journée avec 60% de batterie ou plus et tient encore parfaitement un deuxième jour sans passer par le chargeur.

D’autre part, il y a des rumeurs selon lesquelles la version hors États-Unis de la famille Galaxy S24 sera équipée d’un processeur Exynos 2400. Samsung devra améliorer considérablement l’efficacité de sa propre puce pour rivaliser directement avec celle d’Apple, iOS et ses processeurs. La différence est très tangible si l’on compare l’iPhone 14 Pro Max déjà cité avec un Samsung Galaxy S22 Ultra. Il n’y a pas photo, et je parle en connaissance de cause.

La meilleure façon d’égaliser les autonomies de la série phare de Samsung avec Apple serait de travailler sur l’efficacité de leurs processeurs ou de proposer des modifications à Google sur Android qui aideraient dans ce domaine. Peut-être que les puces de 3 nanomètres que les Coréens produisent déjà pourront apporter des avancées dans ce domaine.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :