Le Apple Watch Ultra avec écran microLED est reportée jusqu’en 2026.

Apple Watch Ultra avec écran microLED retardé jusqu’en 2026

Apple Watch Ultra a été une grande avancée dans la gamme de l’Apple Watch en tant que l’un des meilleurs modèles lancés à ce jour. Jusqu’à 60 heures d’autonomie en mode d’économie d’énergie, bouton d’action pour effectuer des actions plus rapidement, nouveau design en titane plus résistant et un écran en saphir qui s’étend jusqu’à 49mm.

Bien que ce soit une superbe montre, la société souhaite l’améliorer depuis un certain temps en lançant un modèle avec un écran microLED, ce qui apporterait de nombreuses améliorations mais qui a été retardé jusqu’en 2026, alors que le lancement était prévu pour 2024, selon des fuites récentes.

Il n’y aura pas d’Apple Watch Ultra avec écran microLED avant 2026

Depuis un certain temps, nous savons qu’Apple prévoit de passer aux écrans microLED dans ses produits, et l’un d’entre eux serait l’Apple Watch Ultra. Selon The Elec, le lancement de ce nouveau modèle aurait été affecté par différents problèmes, ce qui aurait entraîné un retard d’un an. Autrement dit, sa sortie est maintenant prévue pour 2026.

Le plus intéressant dans tout cela est que ce modèle était initialement prévu pour 2024, mais des retards allant jusqu’à deux ans se sont accumulés. La cause de tous ces problèmes serait que les coûts de fabrication de ce modèle d’Apple Watch Ultra seraient très élevés, ce que Apple souhaite résoudre avant la production de masse et pour le moment ne peut pas faire.

Nous savons qu’Apple mise beaucoup sur cette technologie d’écran. En réalité, ces dernières années, elle a investi la somme astronomique d’un milliard de dollars dans le développement de cette technologie afin de ne pas dépendre d’entreprises comme Samsung Display, tout comme elle l’a fait il y a trois ans avec la présentation des processeurs Apple silicon pour les Mac.

Il serait judicieux que l’Apple Watch Ultra intègre cette technologie d’écran car elle améliorerait considérablement l’expérience utilisateur. Cependant, nous ne savons pas quand un modèle de ces caractéristiques sera lancé. La bonne nouvelle ? Ce ne sont que des rumeurs et Apple a toujours le dernier mot.

