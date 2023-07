Samsung Galaxy M34 5G: confirmé le design et les spécifications du nouveau téléphone bon marché de la marque.

Le Samsung Galaxy M34 5G passe par Google Play Console révélant certaines de ses caractéristiques telles qu’un écran avec une résolution de 2340 x 1080 pixels, un processeur Exynos 1280 et 6 Go de RAM.

Le design complet du nouveau Samsung Galaxy M34 5G en couleur bleu nuit

En plus de peaufiner les détails pour le lancement des Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, qui auront lieu le 27 juillet en Corée, Samsung prépare également l’arrivée d’un nouveau téléphone portable bon marché dans la série Galaxy M. Il s’agit du Samsung Galaxy M34 5G, un terminal qui sera une version low-cost du Galaxy A34 5G.

Eh bien, maintenant, à quelques jours seulement de la présentation en Inde du nouveau Galaxy M34 5G, une nouvelle fuite vient de confirmer à la fois son design et les principales spécifications du nouveau smartphone milieu de gamme de la marque coréenne.

Voici tout ce que nous savons sur le nouveau Samsung Galaxy M34 5G

Comme nous pouvons le lire sur MyFixGuide, le Samsung Galaxy M34 5G est récemment apparu dans le Google Play Console, dévoilant son design et certaines de ses principales caractéristiques.

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur l’image dévoilée à travers Play Console que nous vous laissons ci-dessus, le Samsung Galaxy M34 5G aura une partie frontale avec une grande bordure inférieure et un écran Infinity-U surmonté d’une encoche en forme de goutte où se logera sa caméra selfie de 13 mégapixels, ainsi qu’un panneau arrière, qui n’est pas complètement plat, avec les trois capteurs photo et le flash LED parfaitement intégrés dans le châssis.

De plus, ce rendu confirme également que le Galaxy M34 5G aura les touches de volume et le bouton d’alimentation, qui intègrera un capteur d’empreintes digitales, sur son côté droit, comme c’est habituel sur les téléphones Galaxy.

De plus, la liste des spécifications du Galaxy M34 5G partagée par Google Play Console, que nous vous laissons ci-dessous, confirme également que le nouveau téléphone portable bon marché de Samsung aura un écran avec une résolution de 2340 x 1080 pixels et une densité de pixels de 450 DPI, avec un processeur dont le nom de code est « Samsung s5e8825 » qui correspond à la puce Exynos 1280, avec 6 Go de RAM et Android 13 comme système d’exploitation.

En ce qui concerne le reste des caractéristiques du Galaxy M34 5G et sur la base des fuites précédentes, tout semble indiquer que ce nouveau terminal milieu de gamme de Samsung sera équipé d’un écran de 6,5 pouces, aura une deuxième option de 8 Go de RAM et disposera d’un système de caméras arrière composé de un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, ainsi qu’une énorme batterie de 6 000 mAh avec charge rapide de 25 W.

Le Samsung Galaxy M34 5G sera mis en vente sur Amazon Inde dès le 7 juillet prochain pour un prix compris entre 18 000 et 19 000 roupies indiennes, soit environ 200 à 210 euros, un prix vraiment compétitif pour un appareil de ces caractéristiques.

Évidemment, nous ne savons pas encore si ce terminal sera commercialisé en Europe ni à quel prix, mais comme d’habitude, nous vous tiendrons informé de toute nouvelle à ce sujet.

