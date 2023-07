Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro auront une plus grande capacité de batterie et de stockage, selon les dernières rumeurs

Selon ITHome, les prochains iPhone verront leur capacité de batterie augmenter jusqu’à 18 %, ainsi que leur stockage de base.

Les iPhone 15 et 15 Pro auront une batterie et un stockage plus importants

Nous sommes à deux mois de la présentation des iPhone 15 et 15 Pro, mais nous en savons déjà pratiquement tout grâce aux fuites qui surviennent à mesure que cette date approche. Nous savons par exemple que les modèles Pro auront une nouvelle couleur rouge, que tous les modèles incorporeront l’île dynamique ou que toute la gamme aura un système photographique de 48 mégapixels, par exemple.

Récemment, les capacités possibles des batteries de ces appareils ont été révélées, et si elles sont exactes, elles sont de très bonnes nouvelles pour les utilisateurs car elles augmentent par rapport à la génération actuelle. De plus, non seulement la capacité de la batterie des iPhone 15 augmenterait, mais leur stockage de base également sur les modèles Pro.

Une batterie plus importante pour les iPhone 15 et iPhone 15 Pro

D’après les données partagées par ITHome, dans certains cas, l’augmentation de la capacité de la batterie serait de 18 %, une augmentation considérable qui conférerait une grande autonomie à certains modèles. Voici les nouvelles capacités de la batterie sur les iPhone 15 :

iPhone 15 : 3 877 mAh .

. iPhone 15 Plus : 4 912 mAh .

. iPhone 15 Pro : 3 650 mAh .

. iPhone 15 Pro Max : 4 852 mAh.

Les données brutes peuvent ne pas nous dire grand-chose, mais c’est vraiment une bonne nouvelle car, par exemple, dans le cas des iPhone 15, cela représente une augmentation de 18 %, tandis que l’iPhone 15 Plus et l’iPhone 15 Pro auront une batterie avec une capacité supérieure de 14 % et l’iPhone 15 Pro Max une batterie 12 % plus grande. En comparaison, les iPhone 14 ont une capacité de 3 279 mAh, les 14 Plus de 4 325 mAh, les 14 Pro de 3 200 mAh et les 14 Pro Max de 4 323 mAh.

Le stockage sera également plus important sur les iPhone 15 Pro

ITHome révèle également que non seulement la capacité de la batterie sera augmentée sur les iPhone 15 et 15 Pro, mais également que le stockage sera également augmenté sur les modèles Pro. Selon la source, les iPhone 15 Pro partiront de 256 Go et les autres modèles seront de 512 Go et 1 To.

Cela indique que le modèle de base de 128 Go disparaîtrait et que les prix augmenteraient légèrement car l’accès à un iPhone 15 Pro représenterait une dépense plus élevée pour les clients, ce qui avait d’ailleurs été annoncé il y a quelques semaines.

Si tous ces rumeurs se confirment, nous aurons de grandes nouveautés sur les iPhone 15 et 15 Pro.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :