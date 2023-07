Six nouveaux téléphones Xiaomi sont prêts à être mis à jour vers MIUI 14 : tous seront mis à jour en juillet.

En effet, bien que cela puisse sembler être une blague, il y a encore beaucoup de téléphones Xiaomi qui n’ont pas reçu MIUI 14 à ce jour, malgré le fait que le déploiement de cette version atteigne un grand nombre de modèles sur une base hebdomadaire et progressive.

En réalité, grâce à Xiaomiui nous avons pu apprendre que jusqu’à six nouveaux appareils de la marque chinoise ont déjà préparé leur mise à jour vers MIUI 14, qui sera diffusée tout au long du mois de juillet par l’intermédiaire de son site web. ROM globales et européennes. Dans cet article, nous vous indiquons quelles sont ces ROM afin que vous sachiez si votre terminal est l’un des plus chanceux.

Voici les six nouveaux téléphones Xiaomi qui pourront être mis à jour vers MIUI 14 au cours du mois de juillet.

Dans ce cas, il est important de savoir que Xiaomi n’a pas publié ces mises à jour auparavant parce qu’ils ont donné quelques erreurs dans les téléphones inclus dans cette liste, mais ils ont déjà été corrigés tous et sont prêts à être mis à jour au cours des prochaines semaines sans aucun risque.

De plus, vous devez garder à l’esprit qu’ils n’ont pas tous des versions basées sur la norme Android 13car, compte tenu de l’âge de certains modèles, ils sont livrés avec Android 12 sous le bras. Malgré ce handicap, tout le monde pourra profiter des dernières innovations introduites par Xiaomi dans MIUI 14, notamment en termes d’optimisation du système ainsi que d’améliorations dans la partie sécurité.

Cela dit, nous vous laissons ci-dessous la liste complète des six modèles qui vont pouvoir installer MIUI 14 tout au long du mois de juillet ainsi que les dénominations correspondantes en fonction de la version que l’on installe sur eux :

Redmi Note 11 Pro 5G : V14.0.2.0. TKCMIXM et V14.0.2.0. TKCINXM

Redmi Note 12 Pro 4G : V14.0.1.0. SHGRUXM et V14.0.1.0. SHGTRXM

Redmi Note 10 Pro : V14.0.4.0. TKFMIXM, V14.0.4.0. TKFIDXM et V14.0.5.0. TKFEUXM

Redmi Note 11 : V14.0.1.0. TGCINXM et V14.0.1.0. TGCTRXM

Redmi Note 11 NFC : V14.0.2.0. TGKRUXM

Redmi 10 : V14.0.2.0. TKUMIXM, V14.0.2.0. TKUIDXM et V14.0.2.0. TKUINXM

Source Xiaomiui

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :