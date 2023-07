Bill Gates veut mettre fin à l’hégémonie de ChatGPT et pour cela, il utilisera une énorme quantité d’argent.

Une startup a reçu une injection de financement gigantesque pour renforcer et affiner son modèle d’IA.

Gates a fait un pari, avec d’autres milliardaires, sur une entreprise d’IA inconnue pour rivaliser avec ChatGPT

Bill Gates est connu pour être le fondateur de Microsoft, ce qui lui a toujours permis d’avoir un immense porte-voix médiatique. Grâce à lui, il essaie de promouvoir ses activités philanthropiques et de sensibilisation sociale et écologique en faisant des prédictions apocalyptiques et en faisant des déclarations qui ne laissent personne indifférent. L’un des meilleurs exemples a été lorsqu’il a expliqué les emplois qui disparaîtront à cause de l’IA, car pendant des semaines, cette question a suscité beaucoup d’agitation.

Cette fois-ci, ce n’est pas une prédiction qui nous a laissés scotchés au canapé, mais un investissement extrêmement puissant que le magnat a réalisé avec d’autres poids lourds de la technologie pour renforcer une entreprise inconnue d’intelligence artificielle.

Voici le montant gigantesque d’argent qu’il a investi avec d’autres magnats de la technologie

Jusqu’à présent, c’était une entreprise relativement petite, mais « Inflection » a attiré l’attention des grands investisseurs de la planète pour sa manière originale de présenter le modèle conversationnel des IA d’aujourd’hui. Parmi ces investisseurs se trouvent Bill Gates, mais aussi le fondateur de LinkedIn, Reid Hofmann, et un ancien PDG de Google : Eric Schmidt. Ainsi, nous découvrons qu’avec NVIDIA, ils ont réussi à récolter 1,525 milliard de dollars pour la marque d’IA inconnue selon Inflection elle-même.

Ils ne l’ont pas fait à fonds perdus, car ils pensent vraiment qu’en Inflection, ils peuvent trouver une véritable mine d’or économique qui réussira à balayer ce qui est connu jusqu’à présent. Cela inclut la possibilité de détrôner ChatGPT d’OpenAI en tant que modèle conversationnel le plus réussi au monde. C’est pourquoi le point de vue de la marque est assez ambitieux.

Qu’est-ce que « Inflection » ?

Quand nous parlons de cette entreprise, nous sommes vraiment devant un cas flagrant d’une startup qui connaît une ascension vertigineuse grâce à de bonnes idées. Cette fois-ci, son objectif est de créer une IA empathique et assertive qui nous serve de véritable assistant personnel. Pour cela, nous pourrons accéder à cette intelligence par différents moyens, y compris notre propre WhatsApp ou en lui envoyant un message direct à l’IA via Instagram.

En conséquence, son approche est assez intéressante et pour l’instant, ils sont les rois du matériel informatique car ils ont réussi à mettre en place une quantité de superordinateurs colossaux qui permettent de remplir leur mission. NVIDIA a joué un rôle majeur dans cela, car ils construisent ensemble le plus grand cluster de GPU de l’histoire. Pas moins de 22 000 NVIDIA H1000 Tensor seront déployés pour que cette intelligence artificielle puisse déployer tout son potentiel attendu.

Par conséquent, Inflection disposera d’une capacité de traitement incroyable et sera donc très efficace pour répondre à nos questions.

En résumé :

Bill Gates et d’autres magnats de la technologie estiment que cette IA pourrait être l’avenir de la technologie.

Depuis « Inflection », ils veulent obtenir la suprématie du matériel informatique.

Leur objectif est de créer une IA empathique qui puisse nous aider en tant qu’assistant personnel.

