Chute historique pour l’une des meilleures friteuses à air chaud

Vous commencerez à manger de manière plus saine à partir d’aujourd’hui et pour très peu d’argent.

Les friteuses sans huile ont transformé la cuisine de nos foyers au cours des dernières années.

Hoaussi cuire avec beaucoup d’huile, de plus en plus de foyers utilisent d’autres méthodes pour réduire les graisses saturées des repas. L’un des petits appareils électroménagers qui s’intègre le mieux dans les cuisines du monde entier est la friteuse à air chaud ou airfryer.

Même s’il existe de nombreuses friteuses à huile, surtout dans les restaurants et les bars, la cuisine domestique connaît un changement positif quant à l’utilisation de l’huile pour cuisiner. Cela contribuera à réduire le risque de maladies cardiovasculaires à moyen et long terme. Nous pouvons commencer à nous aider nous-mêmes avec la friteuse à air chaud Ultenic K10, qui est actuellement en promotion à 96 euros sur Amazon avec le code ULTPDK10, valable jusqu’au 10 juillet inclus.

Freidora de aire caliente Ultenic K10

N’oubliez pas d’utiliser le code ULTPDK10 dans le panier avant de payer.

Achetez une bonne airfryer pour moins de 100 euros

Il est vrai qu’il existe de nombreux modèles de friteuses à air chaud sur le marché, mais nous avons pu tester celle d’Ultenic pendant des mois et nous en sommes enchantés pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, sa capacité, car le panier de ce modèle a un volume de 5 litres, suffisant pour un repas pour 3-5 personnes. Vous pouvez également opter pour le modèle XL avec deux paniers de 4+4 litres.

Ensuite, il est facile de l’utiliser. Il possède un panneau tactile supérieur où vous trouverez, en plus d’un petit écran qui indique le temps de cuisson et la température, la possibilité de choisir le mode de cuisson souhaité, parmi les options légumes, frites, pizza, pâtisseries, fruits de mer, poisson, steaks ou simplement maintenir au chaud un plat déjà cuisiné. Un total de 11 programmes de cuisson prédéfinis.

Avec cette friteuse à air chaud, vous réduirez l’huile (et les graisses saturées) d’un repas habituel jusqu’à 90%. Pensez qu’avec une friteuse traditionnelle, vous deviez les immerger totalement dans l’huile, tandis qu’avec cette airfryer, une simple cuillerée d’huile (moins que ce que vous mettez dans la salade) suffira pour toutes les frites. Vous pouvez même éviter d’ajouter de l’huile, elles seront également savoureuses et dorées.

En plus de réduire cette part élevée de graisses saturées dans notre alimentation, nous économiserons de l’argent. Une friteuse à air comme celle-ci a une puissance maximale de 1500 W, ce qui la rend déjà moitié moins énergivore qu’un four ou une plaque de cuisson à induction par exemple. Vous pourrez économiser jusqu’à 80% d’électricité en passant la plupart de vos recettes d’une poêle ou d’un four à l’airfryer.

La Ultenic K10 est livrée avec un livret de recettes mini pour pouvoir cuisiner avec cette friteuse à air chaud, mais vous aurez également accès à plus de 100 recettes spécialement conçues pour cet appareil électroménager. Vous y aurez accès grâce à l’application Ultenic, disponible sur tous les systèmes mobiles.

