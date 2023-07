Ce iPhone baisse de prix et reste le meilleur achat si vous ne voulez pas dépenser trop.

Le temps a passé, mais cet iPhone reste un monstre énorme que vous pouvez acheter avec une réduction.

Le devant de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Mini.

Je viens vous recommander un smartphone qui, bien qu’il soit sur le marché depuis un certain temps, reste un achat spectaculaire. Je parle de l’iPhone 13, un appareil complet et très performant qui bénéficie d’une réduction de 84 euros sur Amazon. De plus, si vous êtes un utilisateur Prime, vous le recevrez rapidement et gratuitement à votre domicile. Gardez à l’esprit qu’il se vend encore 909 euros dans le store officiel d’Apple… Vous pouvez économiser un bon pourcentage.

Bien que l’iPhone 14 soit sorti il y a quelques mois, les différences entre les deux appareils sont si minimes qu’il n’est pas nécessaire de payer plus pour le dernier modèle. Je vous assure que la version la plus récente de l’iPhone est pratiquement identique à son prédécesseur, donc vous avez une belle opportunité. Nous vous expliquerons pourquoi l’iPhone 13 est un excellent achat en 2023.

iPhone 13 (128 Go)

Ce téléphone a encore beaucoup à dire

Cela fait un certain temps depuis son lancement, mais le processeur qui anime ce smartphone reste spectaculairement puissant. Je vous assure qu’aucun jeu ou application ne pourra vous ralentir. Le A15 Bionic est si performant qu’Apple a même décidé de le réutiliser dans sa dernière version, l’iPhone 14.

Son écran vous permettra de profiter du meilleur contenu comme vous ne l’avez jamais fait, il est de très haut niveau. Il mesure 6,1 pouces, avec une résolution élevée et la technologie Super Retina d’Apple. La couleur, ainsi que l’étalonnage et les angles de vision, sont excellents, parmi les meilleurs que l’on puisse trouver dans le monde de la téléphonie.

Comme vous le savez, les iPhone se distinguent depuis des années par la qualité de leurs caméras. Cette treizième édition ne fait pas exception, elle est dotée de 2 capteurs arrière qui donnent d’excellents résultats. Prenez des photos sans crainte, le traitement logiciel d’Apple se traduira par des images de grande qualité dans presque tous les scénarios.

iPhone 13 (128 Go)

Vous avez l’opportunité d’obtenir un smartphone emblématique à un prix qui en vaut la peine. Cet iPhone 13 n’est pas un smartphone bon marché, nous en sommes conscients, mais il pourra vous accompagner pendant longtemps en offrant de bonnes performances et je pense que cela vaut le coup. De nos jours, il fait toujours face à certains des meilleurs smartphones du marché.

