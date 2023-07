Cette KTM est le vélo électrique parfait pour la ville et le trekking, mais tu ne peux pas te le permettre.

Il dispose d’un cadre en carbone KTM, de composants électriques Bosch, d’une suspension FOX et de roues DT Swiss, entre autres choses, mais…Ça coûte plus de 8 000 euros!

Voici le KTM Macina Sport SX Prime, avec un cadre en carbone et des roues DT Swiss.

Il y a quelques jours, nous vous présentions la Bandit X-Trail Pro comme « le vélo électrique urbain le plus rapide d’Amérique du Nord », et bien que les trottinettes électriques continuent de dominer la mobilité urbaine, nous allons maintenant vous montrer ce qui est précisément le vélo électrique parfait pour la ville et le trekking, bien que son prix le place à un niveau (presque) inaccessible, l’Audi inspirée du RS Q E-Tron E2.

Et cette Macina Sport SX Prime que la marque autrichienne KTM vient de lancer sur le marché est précisément cela, un vélo électrique très haut de gamme avec certains des meilleurs composants de l’industrie.

Un système électrique Bosch, une connectivité et des composants de haute qualité

Non seulement cela, comme nous l’ont raconté nos collègues de GizmoChina, les ingénieurs de KTM ont choisi un cadre en carbone de haute performance équipé du système Bosch Performance SX Smart System, qui permet de maintenir le poids sous contrôle pour faciliter la maniabilité du vélo.

En réalité, il atteint un poids total d’environ 16,7 kilogrammes, ce qui le place parmi les meilleurs de sa catégorie, permettant des charges de cyclistes et de machines allant jusqu’à 121 kilogrammes.

Le KTM Macina Sport SX Prime est également équipé d’un écran Bosch Purion 200 intégré au guidon avec ses commandes à distance, fournissant des informations sur l’état du véhicule ainsi que sur notre itinéraire et notre conduite, ajoutant la configuration simple des différents niveaux d’assistance. Il est également équipé de phares intégrés, avec un phare Litemove AE-200 et le feu stop AXA Juno LED.

Son moteur développe 55 Nm, la batterie atteint 400 Wh et la vitesse maximale est limitée à 25 kilomètres par heure selon la législation. Ce système électrique est compatible avec l’application eBike Flow pour la personnalisation et le contrôle depuis un smartphone, et peut recevoir des mises à jour OTA directement.

En ce qui concerne les composants, il est équipé d’une fourche avant avec suspension FOX Float 32TC Factory 50mm FIT4 et d’un groupe de changement SRAM X0 Eagle T-Type à 12 vitesses. Les roues sont DT Swiss et les pneus sont spécifiques aux vélos électriques de trekking de la marque Schwalbe, avec des freins Magura MTI2-Piston de haute performance.

KTM Macina Sport SX Prime, spécifications et caractéristiques complètes

KTM Macina Sport SX Prime, prix et disponibilité

En ce qui concerne son arrivée en store, ce KTM Macina Sport SX Prime est déjà répertorié sur le site web officiel du fabricant et chez certains détaillants en Allemagne, mais la date exacte de disponibilité des premières unités en Europe est encore inconnue.

Son prix est élevé mais en accord avec le marché et ses composants, le prix de vente conseillé étant de 8 199 euros.

