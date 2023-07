Si tu dors avec ton téléphone, lis ceci : Philips a lancé tes écouteurs parfaits

Il s’agit des écouteurs Philips x Kokoon Sleep Headphones et ils sont spécialement conçus pour vous aider à mieux dormir.

Voici les écouteurs Philips x Kokoon Sleep Headphones, maintenant disponibles sur Kickstarter.

Il existe déjà sur le marché une multitude d’écouteurs sans fil de toutes les couleurs et saveurs, de différentes marques, y compris des marques de professionnels du son et dans de nombreux formats différents, des true wireless aux casques circum-auriculaires. Et pourtant, en réalité, aucun fabricant n’avait pensé à cette utilité dont beaucoup ont besoin et que Philips a finalement explorée grâce au crowdfunding.

Je veux dire, combien d’entre vous s’endorment avec leur téléphone portable et utilisent des écouteurs pour ne pas déranger leur partenaire ?

C’est précisément ce que le fabricant basé à Amsterdam a cherché à résoudre, et c’est que Philips a présenté sur Kickstarter des écouteurs Bluetooth spécialement conçus pour nous aider à mieux dormir, avec un design extrêmement soigné et confortable lorsque nous sommes allongés, une intégration totale avec le smartphone et même un logiciel développé pour améliorer notre repos avec ces Philips x Kokoon Sleep Headphones.

Nos amis de GizmoChina nous les ont présentés, confirmant que ces écouteurs étaient effectivement disponibles sur leurs marchés depuis un certain temps sous le code produit Philips N7808, bien que ce ne soit que maintenant que le fabricant a lancé leur distribution internationale en regroupant les efforts d’une collaboration entre TP Vision et le scientifique du sommeil Kokoon que personne n’attendait.

Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup de choses à vous dire sur des écouteurs créés avec grand soin, avec un design fin et des ajustements qui permettent de les utiliser au lit de manière presque naturelle, grâce à leur épaisseur de 6 millimètres et à leurs matériaux souples, qui ne s’emmêlent pas autour du cou ni ne nous dérangent lorsque nous nous endormons.

Cela n’entraîne pas une qualité sonore compromise, grâce à des drivers de haut niveau, une connectivité Bluetooth LE et une batterie garantissant jusqu’à 10 heures d’autonomie. Il n’y a pas d’annulation du bruit, mais une technologie de masquage qui génère du bruit blanc pour éliminer les perturbations extérieures.

Il y a d’autres choses, car ils sont compatibles avec le logiciel de Kokoon qui propose des fonctions avancées pour optimiser et contrôler notre sommeil, offrant un accès à des informations personnalisées, des suivis et des conseils ou des routines pour améliorer le repos, car Philips a intégré des accéléromètres et un moniteur de fréquence cardiaque qui surveillera efficacement nos constantes.

Il y a aussi des fonctionnalités spécifiquement pensées pour ceux qui s’endorment avec des écouteurs, et c’est que les écouteurs Philips x Kokoon Sleep Headphones diminuent progressivement le son à mesure que nous nous endormons, induisant la relaxation et créant une atmosphère tranquille pour une transition parfaite vers un sommeil profond. De plus, ils s’adaptent à nos habitudes de sommeil, donc leur expérience est entièrement personnalisée et individualisée.

Philips x Kokoon Sleep Headphones, prix et disponibilité

Il reste à parler de leur disponibilité, et ces écouteurs de niche sont déjà proposés exclusivement sur Kickstarter, avec un prix recommandé de 175 dollars (environ 161 euros) et des expéditions prévues pour le mois d’octobre prochain.

La campagne est un succès, avec plus de 2 700 contributeurs et plus de 520 000 dollars collectés, bien au-delà de l’objectif de Philips, qui expédiera seulement aux États-Unis, au Royaume-Unis, aux Pays-Bas et en France. Ils ne seront pas faciles à obtenir, malheureusement !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :