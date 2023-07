Lancement de l’ordinateur portable Ninkear N14 avec écran convertible 14″ IPS 4K Ultra HD 360°

Les ordinateurs portables abordables sont parmi les modèles les plus populaires, car de nos jours, ils sont également assez souvent équipés de caractéristiques matérielles assez puissantes. Et aujourd’hui, nous pouvons en ajouter un autre à cette catégorie avec le lancement du nouveau Ninkear N14. Cet ordinateur portable est un look portable assez léger avec un écran convertible à 360 ° et un support tactile. Il aspire à être un bon assistant pour votre travail ou vos voyages, il mérite donc certainement un test plus approfondi. Alors allons-y !

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Ninkear N14 est spécial à première vue avec son écran rabattable et rabattable à 360°. Il dispose d’un panneau IPS de 14 pouces avec une résolution 4K Ultra HD et offre une gamme de couleurs 100 % sRGB et une luminosité de 400 nits. Le prise en charge multi-touch en 10 points pour le doigt et l’écriture manuscrite est une donnée, ainsi qu’une fonction spéciale anti-erreur de contact. Et si vous investissez un peu plus, vous pouvez également obtenir un stylet avec 4096 niveaux de pression. La construction est également assez légère et l’ordinateur portable ne pèse que 1,5 kg, vous pouvez donc facilement l’emporter partout avec vous.

Et les niveaux de performance sont certainement à la hauteur aussi. Parce qu’il est fourni avec le nouveau processeur Alder Lake-N Celeron N95. Et est pris en charge par 12 Go de RAM LPDDR5 rapide à 4800 MHz et jusqu’à 1 To d’espace SSD. Le processeur peut atteindre une fréquence maximale de 3,4 GHz, offrant des performances 36 % supérieures à celles de la génération précédente. Vous ne devriez donc vraiment pas avoir de problèmes de performances avec cette machine. Le reste des caractéristiques est également assez remarquable. Comme le déverrouillage des empreintes digitales, le clavier rétroéclairé ou le port USB Type-C complet. Et avec une capacité de batterie de 46,2 Wh, vous pouvez également vous attendre à une endurance solide.

Ninkear N14 fraîchement lancé tentera également d’attaquer avec un prix bas, comme vous pouvez déjà le voir dans les premières offres en ligne. C’est un ordinateur portable 360° très intéressant avec un écran tactile et des caractéristiques solides, alors jetez-y un coup d’œil.

