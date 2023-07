Twitter ne permet plus que les tweets apparaissent dans les résultats de recherche de Google

Si ces derniers temps vous avez vu moins de tweets dans vos recherches sur Google, c’est parce que les résultats ont considérablement diminué ces derniers jours.

Twitter ne permet plus de voir la majorité des tweets via Google

Le paysage pour Twitter reste plus que tumultueux et ce n’est pas pour rien après les derniers mouvements que le réseau social dirigé par Elon Musk a connus. L’événement le plus marquant a probablement été ce qui s’est passé pendant le week-end, car le magnat sud-africain a commencé à limiter les tweets que les utilisateurs pouvaient voir en fonction de leur choix de payer pour la vérification ou non. Tout le monde a été soumis à des limites pendant quelques jours, bien que les différences étaient plus qu’évidentes entre chaque utilisateur.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la seule chose qui se passe sur Twitter récemment, car le réseau social à l’oiseau bleu bloque l’apparition de certains tweets dans les recherches Google, ce que le média Search Engine Land a découvert. Apparemment, les pages web indexées par les utilisateurs de Mountain View depuis Twitter disparaissent de manière drastique, de sorte qu’elles n’apparaissent presque plus dans les recherches.

Twitter et son chemin vers une plate-forme sociale exclusive pour quelques-uns

As @rustybrick reported this AM, tweets are dropping out of the SERPs based on the latest changes on the platform. Search visibility is dropping, and spot-checking those rankings reveals those tweets or Twitter accounts are not ranking anymore: https://t.co/18qCONZ4XV pic.twitter.com/ggH6QVTRUw — Glenn Gabe (@glenngabe) 3 juillet 2023

Au moment de la rédaction de cet article, il convient de mentionner qu’il n’est pas très clair si cela est dû à la quantité d’abandons qui ont eu lieu sur Twitter ces derniers jours ou s’il s’agit d’une sorte de mesure visant à porter l’attention entièrement sur le réseau social lui-même. En d’autres termes, cela pourrait être la manière dont Elon Musk nous invite à rester sur Twitter si nous voulons vraiment voir un tweet spécifique. Quoi qu’il en soit, ce sont les spéculations qui ont été partagées à travers plusieurs médias, donc aucune des deux options n’est officielle.

Au-delà de spéculer sur les raisons de cet événement, les données objectives sont que le trafic a diminué ces derniers jours et que Twitter supprime les résultats sur Google, bien que les plus touchés soient les anciens tweets, donc les plus récents continuent d’apparaître dans les recherches, du moins pour l’instant. Les détails fournis par le média susmentionné montrent qu’à la fin de la semaine dernière, il était possible de constater que les recherches Google concernant le réseau social de Musk bénéficiaient de chiffres plus que significatifs, atteignant environ 470 millions de résultats. Les choses ont beaucoup changé au début de cette semaine, car ces résultats ont diminué à environ 200 millions.

C’est une baisse assez importante, bien que d’autres médias affirment que les résultats n’auraient pas diminué autant, car ils indiquent que jusqu’à 350 millions de résultats apparaissent dans les recherches Google. Quoi qu’il en soit, il est clair qu’il y a une baisse importante. D’autre part, comme nous l’avons déjà mentionné, les tweets les plus récents et de nombreux comptes d’utilisateurs continuent d’apparaître dans le navigateur reconnu. Il reste à voir comment tout cela se termine, mais il semble que ce ne soit qu’un autre chapitre dans ce qui semble être une croisade d’Elon Musk pour faire de Twitter de plus en plus une plate-forme privée plutôt qu’un réseau social public et accessible à tous, comme le montre également sa dernière décision concernant l’utilisation de Tweetdeck.



