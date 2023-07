Courez qu’ils volent: 61 applications et jeux payants pour Android qui sont gratuits ou en promotion pendant quelques heures

Profitez de ces magnifiques offres du Play Store et obtenez ces 61 applications et jeux payants pour Android gratuitement ou pour beaucoup moins cher qu’ils ne valent.

Aujourd’hui, vous pouvez essayer Zombie Age 3 Premium: Survival, l’un des meilleurs RPG de Google Play, sans dépenser un centime

Comme nous le faisons chaque semaine depuis plusieurs mois, nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du Google Play Store, grâce auxquelles vous pouvez augmenter votre collection avec plus de 60 applications et jeux payants pour Android qui peuvent être les vôtres gratuitement ou en payant presque la moitié de leur prix habituel.

Cette fois-ci, nous vous proposons un total de 61 applications et jeux payants gratuits ou avec une remise de plus de 50 % dans la plupart des cas. Cependant, n’oubliez pas que ces promotions sont limitées dans le temps et que, dans quelques heures, toutes ces applications et jeux retrouveront leur prix d’origine.

Applications payantes pour Android gratuites

Applications payantes pour Android en promotion

Jeux payants pour Android gratuits

Zombie Age 2 Premium: Shooter | Gratuit 0,59 euros

Gratuit 0,59 euros Space Shooter: Galaxy Attack | Gratuit 0,59 euros

Gratuit 0,59 euros Bulbs – A game of lights | Gratuit 0,79 euros

Gratuit 0,79 euros Surface Trimino: augmenter le á | Gratuit 0,89 euros

Gratuit 0,89 euros World Of Chess 3D (Pro) | Gratuit 0,99 euros

Gratuit 0,99 euros Burning Fortress 2 | Gratuit 0,99 euros

Gratuit 0,99 euros Zombie Age 3 Premium: Survival | Gratuit 0,99 euros

Gratuit 0,99 euros Shadow Hero Premium Offline TD | Gratuit 1,09 euros

Gratuit 1,09 euros Vive o muere Supervivencia Pro | Gratuit 1,19 euros

Gratuit 1,19 euros The Cross zombie survival game | Gratuit 1,39 euros

Gratuit 1,39 euros Cytus II | Gratuit 1,99 euros

Gratuit 1,99 euros Rectangles PRO | Gratuit 2,49 euros

Gratuit 2,49 euros Hidden Word Brain Exercise PRO | Gratuit 2,49 euros

Gratuit 2,49 euros Spelling Challenge PRO | Gratuit 2,49 euros

Jeux payants pour Android en promotion

Ailment: dead standoff Premium | 0,59 euros 1,79

0,59 euros 1,79 Hot Lap League: Racing Mania! | 0,59 euros 3,49

0,59 euros 3,49 The Almost Gone | 0,80 euros 3,99

0,80 euros 3,99 Samorost 2 | 0,99 euros 1,99

0,99 euros 1,99 Cube Card | 0,99 euros 2,09

0,99 euros 2,09 Agricola Animales en la Granja | 0,99 euros 3,49

0,99 euros 3,49 Dwarf Journey | 1,09 euros 1,79

1,09 euros 1,79 Kingdom Rush Frontiers TD | 1,09 euros 2,39

1,09 euros 2,39 Muse Dash | 1,09 euros 3,19

1,09 euros 3,19 Kingdom Rush Origins – TD | 1,09 euros 3,59

1,09 euros 3,59 Iron Marines Invasion | 1,09 euros 3,59

1,09 euros 3,59 Lovecraft’s Untold Stories | 1,19 euros 5,99

1,19 euros 5,99 Patchwork El Juego | 1,49 euros 3,49

1,49 euros 3,49 Gemini | 1,69 euros 3,19

1,69 euros 3,19 Doom & Destiny Advanced | 1,79 euros 2,99

1,79 euros 2,99 Doom & Destiny Worlds | 1,79 euros 4,99

1,79 euros 4,99 Dealer’s Life Casa de Empeño | 1,99 euros 3,99

1,99 euros 3,99 Botanicula | 1,99 euros 4,99

1,99 euros 4,99 CHUCHEL | 1,99 euros 4,99

1,99 euros 4,99 Machinarium | 1,99 euros 5,99

1,99 euros 5,99 Samorost 3 | 1,99 euros 5,99

1,99 euros 5,99 Quell Zen | 2,09 euros 3,49

2,09 euros 3,49 Cat Lady | 2,09 euros 3,49

2,09 euros 3,49 Juicy Realm | 2,19 euros 3,29

2,19 euros 3,29 Carcassonne: Losetas y táctica | 2,29 euros 4,99

2,29 euros 4,99 Mystic Vale | 2,39 euros 4,29

2,39 euros 4,29 Super Onion Boy 2 | 2,99 euros 4,69

2,99 euros 4,69 Titan Quest | 2,99 euros 9,99

2,99 euros 9,99 To the Moon | 3,20 euros 4,69

3,20 euros 4,69 Kingdom Rush Vengeance TD Game | 3,29 euros 5,99

3,29 euros 5,99 Dealer’s Life 2 | 3,99 euros 5,99

3,99 euros 5,99 Little Misfortune | 4,29 euros 9,99

4,29 euros 9,99 Unreal Life | 4,89 euros 7,99

4,89 euros 7,99 Dead Cells | 4,99 euros 8,99

4,99 euros 8,99 Football Manager 2023 Mobile | 4,99 euros 9,99

4,99 euros 9,99 Forager | 5,49 euros 7,99

5,49 euros 7,99 Viticulture | 5,99 euros 9,99

5,99 euros 9,99 Crying Suns | 6,02 euros 8,99

6,02 euros 8,99 Terra Mystica |6,99 euros 9,99

