La mort de Twitter : Est-ce bien réel cette fois, grâce à Threads ?

Les rapports sur la mort de Twitter ont jusqu’à présent été quelque peu exagérés. Musk a peut-être pris une décision stupide après l’autre, mais à chaque fois, il a fait demi-tour peu de temps après, ou bien l’élan de Twitter en tant qu’application de média social par défaut l’a porté à bout de bras.

Mais cette fois, Musk a non seulement atteint le niveau d’ineptie de Michael Scott, mais Meta a avancé le lancement de son rival Twitter Threads afin de profiter du chaos …

Limites de débit sur Twitter – la goutte d’eau qui fait déborder le vase ?

De toutes les fois où Musk s’est tiré une balle dans le pied de Twitter, la limitation des tarifs est probablement la plus … hum … Muskesque d’entre elles.

Le propriétaire de Twitter, qui n’est pas le PDG, a déclaré que trop de robots récupéraient le contenu de Twitter et que cela imposait une charge inacceptable sur les serveurs. Plutôt que de prendre des mesures pour bloquer spécifiquement les bots, Musk a décidé de limiter l’accès de tous à Twitter.

Tout d’abord, il a rendu impossible la lecture de Twitter sans être connecté. Cela a bien sûr cassé les tweets intégrés et bien d’autres choses. Deuxièmement, il a limité le nombre de tweets que vous pouvez lire – ou, plus précisément, faire défiler.

Il est amusant de constater que l’explication la plus probable est que le robot en question était… Twitter.

Twitter est populaire parce que Twitter est populaire

Jusqu’à présent, Musk a fait beaucoup de choses pour dissuader les marques de faire de la publicité sur Twitter, et beaucoup de choses pour ennuyer les utilisateurs de Twitter, mais à chaque fois, la plupart d’entre nous ont fini par hausser les épaules et se demander : Où allons-nous encore aller ?

Bien sûr, il existe des alternatives, parmi lesquelles :

Mastodon

Bluesky

WT.Social

Cohôte

Reddit

Mais aucun d’entre eux n’a atteint la masse critique nécessaire pour constituer une alternative réaliste à Twitter. Nous devons publier à l’endroit où les gens lisent, et nous devons lire à l’endroit où les gens publient, et jusqu’à présent, c’est Twitter.

La mort de Twitter est déjà réelle pour beaucoup

Mais cette fois-ci, c’est différent. Au lieu de simplement mettre en œuvre des politiques qui rendent Twitter plus ennuyeux et moins agréable, ce que Musk a fait cette fois-ci, c’est placer la plateforme quelque part sur l’échelle de « Presque totalement inutilisable » à « Complètement cassé ».

De nombreuses personnes ont constaté qu’elles étaient limitées dans leurs tarifs à chaque fois qu’elles actualisaient leur timeline, que ce soit automatiquement ou manuellement. Les marques sont dans l’incapacité de tweeter, car l’ancienne version de TweetDeck a cessé de fonctionner, et la nouvelle version ne prend pas en charge la fonction Teams qui permet à une seule agence de relations publiques ou de marketing de tweeter au nom de différentes marques.

A titre d’exemple, voici à quoi ressemble mon propre fil Twitter en ce moment :

Pour beaucoup, Twitter est déjà une plateforme morte ; pour d’autres, elle est en train de prendre son dernier souffle avant que la machine de survie ne s’épuise.

Threads semble être la première alternative réaliste.

La qualité d’un concurrent potentiel de Twitter importe peu, à moins qu’il ne parvienne à persuader le monde non seulement de l’utiliser, mais aussi de le considérer comme leur nouveau réseau social principal. Jusqu’à présent, aucun des remplaçants potentiels n’a eu le poids nécessaire pour y parvenir.

Mais Threads me semble être la solution. Une fois que la nouvelle application sera en ligne, il est certain qu’elle atteindra la masse critique nécessaire pour devenir viable, non seulement comme alternative à Twitter, mais aussi comme remplacement de Twitter.

Bien sûr, tout le monde aime détester Meta et son robo-CEO, mais ce n’est pas comme si Twitter et Musk* gagnaient des concours de popularité en ce moment. Si vous voulez la preuve que l’aversion pour une entreprise n’est pas un obstacle à l’utilisation de ses produits, ne cherchez pas plus loin que l’application de messagerie la plus populaire au monde : WhatsApp, qui appartient à une méta-propriété. (La troisième place, après l’application chinoise WeChat, revient à Facebook Messenger).

*Je sais que Linda Yaccarino est techniquement la PDG de Twitter, mais étant donné qu’elle a passé le mois dernier à essayer de persuader les annonceurs que le chaos était terminé, et que Musk a défait tout son travail avec un simple tweet, je doute qu’elle reste longtemps dans les parages.

Alors oui, je pense que la mort de Twitter pourrait être réelle.

Nous devrons attendre et voir, bien sûr – bien que vous puissiez précommander l’application Threads, elle ne sera pas disponible avant quelques jours.

Mais honnêtement, Zuckerberg doit boire le champagne le plus cher du monde au petit-déjeuner cette semaine. Du jour au lendemain, Threads est passé du statut de spin-off d’Instagram sans grand intérêt à celui de concurrent sérieux pour remplacer Twitter. Je pense que cette fois-ci, Musk a trouvé le moyen de dépasser son propre record.

C’est mon avis – quel est le vôtre ? Threads pourrait-il remplacer Twitter ? Répondez à notre sondage et partagez vos idées sur nos réseaux sociaux.

