Oubliez de continuer à utiliser Tweetdeck si vous ne payez pas pour Twitter Blue

Après deux ans de développement, Twitter vient de lancer la nouvelle version de TweetDeck. Mais elle n’est disponible qu’aux abonnés de Twitter Blue.

Twitter, le réseau social appartenant à Elon Musk et dirigé par Linda Yaccarino

La dernière mesure d’Elon Musk va frustrer (et beaucoup) les utilisateurs intensifs de Twitter. Après avoir restreint la lecture de tweets aux utilisateurs non inscrits et limité le nombre de tweets pouvant être lus chaque jour, le réseau social a décidé de continuer avec une avalanche de mauvaises nouvelles en lançant une version rénovée de TweetDeck, l’outil de gestion de comptes Twitter avancé destiné aux professionnels et aux entreprises.

Cela ne serait pas une mauvaise nouvelle si la nouvelle version de TweetDeck n’avait pas perdu certaines des fonctionnalités qui étaient disponibles dans la version précédente. Et comme si cela ne suffisait pas, l’entreprise a décidé de restreindre son utilisation de sorte que seuls les abonnés de Twitter Blue puissent utiliser TweetDeck.

Soit vous payez pour Twitter Blue, soit vous ne pourrez pas utiliser la nouvelle version de TweetDeck

La société elle-même derrière le réseau social a affirmé avoir travaillé sur le développement de TweetDeck pendant plus de deux ans, mais ce n’est qu’à présent qu’elle a décidé de le rendre disponible à un plus grand nombre d’utilisateurs du réseau social.

Twitter a confirmé que la nouvelle version de TweetDeck conserve de nombreuses caractéristiques présentes dans le client original du réseau social, y compris les Spaces, les sondages ou le nouveau lecteur vidéo. De plus, l’interface utilisateur a été mise à jour avec un style plus moderne.

Mais tous les utilisateurs du nouveau TweetDeck ne sont pas satisfaits. Tout d’abord, l’outil ne fonctionne pas comme il le devrait en raison de l’imposition de la nouvelle limite de lecture, et l’onglet « Activité », l’une des fonctionnalités les mieux notées par les utilisateurs de TweetDeck, a complètement disparu.

Comme si cela ne suffisait pas, Musk et son équipe ont encore frappé en obligeant les utilisateurs de Twitter qui veulent utiliser TweetDeck à s’abonner à Twitter Blue, faisant ainsi passer une fonction qui était auparavant gratuite à un service payant sans apporter de réelles améliorations. Les utilisateurs actuels de Twitter auront 30 jours pour s’abonner à Twitter Blue s’ils ne veulent pas perdre l’accès à l’outil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :