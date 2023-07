Intel est responsable de l’absence d’un MacBook Air de 15 pouces d’Apple jusqu’en 2023.

Grâce à Apple Silicon, Apple a pu lancer un MacBook Air de 15 pouces.

Apple Silicon a réalisé le projet du MacBook Air

Lors de la dernière WWDC 2023, Apple a non seulement présenté iOS 17, mais nous a également surpris avec le lancement de nouveaux Mac, dont un MacBook Air de 15 pouces qui allie puissance et grand écran. En réalité, même si ce MacBook a été lancé il y a seulement un mois, Apple le planifiait depuis longtemps, mais cela n’avait pas été possible jusqu’à présent. Le responsable ? Intel. La raison de sa faisabilité ? Apple Silicon.

Apple Silicon a réalisé le projet du MacBook Air de 15 pouces

Il y a plus de trois ans, Apple dépendait des puces Intel pour ses Mac, ce qui rendait impossible la création d’un MacBook Air de 15 pouces. Comme l’a récemment déclaré Laura Metz, une cadre d’Apple, lors d’une interview avec Inc. : « Avec les processeurs Intel, il n’était pas possible de créer un MacBook avec le nom Air car il ne pourrait pas avoir l’essence d’un ordinateur portable léger et compact. Quelque chose qui a changé avec l’arrivée d’Apple Silicon. »

L’arrivée d’Apple Silicon a permis à la société d’avoir tous les composants nécessaires pour obtenir un écran plus grand avec des performances et une autonomie de batterie attendues d’un MacBook Air. Une taille d’écran qu’ils voulaient absolument lancer, notamment pour le secteur professionnel, comme le souligne Thomas Tan, un cadre d’Apple appartenant au département marketing.

Apple devait lancer un MacBook Air plus grand car de nombreux utilisateurs demandaient un ordinateur portable avec un écran plus grand, plus léger, de bonnes performances et une autonomie de batterie, sans nécessairement avoir la même puissance que le MacBook Pro. Ah, et un prix inférieur, bien sûr.

Un MacBook Air qui n’aurait pas été possible car avec les processeurs Intel, il ne répondrait pas aux normes de qualité voulues par la société pour un ordinateur portable de ces caractéristiques. Quelque chose qui a changé avec l’arrivée des processeurs propriétaires d’Apple Silicon, qui ont permis de rendre possible ce projet.

L’avenir de la gamme Mac s’annonce très prometteur, nous savons grâce à l’analyste Mark Gurman qu’Apple prépare un iMac de plus de 30 pouces ainsi que plusieurs mises à jour des MacBook pour accueillir le processeur M3.

