Android 14 peut déjà être testé sur ces 3 téléphones Xiaomi

Si vous voulez essayer Android 14 sur votre téléphone Xiaomi, vous devez vous assurer d’avoir l’un de ces modèles.

Le Xiaomi 13 Pro est l’un des premiers téléphones de la marque à avoir une version bêta d’Android 14

Xiaomi recherche déjà des personnes pour participer au programme de tests d’Android 14. Pour le moment, seuls les détenteurs de certains modèles de smartphones de la marque peuvent participer, et ce sera Xiaomi qui choisira les participants en fonction de leur adéquation aux critères. Il existe actuellement trois modèles compatibles avec la version bêta d’Android 14.

La société a lancé le programme de tests sur son site officiel, où les utilisateurs de trois modèles de smartphones Xiaomi peuvent s’inscrire pour participer et être parmi les premiers à tester les nouveautés de la dernière version d’Android.

Xiaomi lance le programme bêta d’Android 14 pour les Xiaomi 13, 13 Pro et 12T

La société pékinoise a annoncé le programme bêta en confirmant que ceux qui décideraient de s’inscrire auraient l’occasion de tester les nouveautés du système d’exploitation de Google sur leurs appareils en avant-première. En échange, ils devront partager leur opinion avec Xiaomi et signaler les éventuels problèmes qui pourraient survenir lors du développement de la nouvelle version.

Pour pouvoir participer, en plus d’avoir l’un des trois modèles compatibles : Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 12T, les utilisateurs doivent remplir plusieurs critères. Ce sont les suivants :

Il doit posséder et utiliser le smartphone mentionné et pouvoir participer activement à la version stable de test, en fournissant des commentaires et des suggestions.

Le téléphone doit être connecté avec le même ID que celui indiqué dans le formulaire d’inscription.

Il doit avoir une tolérance aux problèmes, être prêt à coopérer avec les ingénieurs pour résoudre les problèmes avec des informations détaillées.

Il doit avoir la capacité de récupérer le téléphone en cas d’échec de la mise à jour, être prêt à prendre des risques en cas d’échec de la mise à jour.

Le demandeur doit avoir 18/18+ ans.

Pour s’inscrire, il suffit de s’inscrire sur le site du programme bêta mis en place par Xiaomi avec le compte utilisateur.

