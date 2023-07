La méta confirme quand elle lancera son alternative à Twitter à travers un « easter egg » caché sur Instagram

Meta a utilisé Instagram pour cacher un « Easter-egg » qui révèle que Threads, l’alternative à Twitter de la société de Mark Zuckerberg, sera lancée le jeudi 6 juillet.

Threads, le Twitter de Meta, arrivera cette semaine

Depuis qu’Elon Musk a décidé d’acheter Twitter pour 44 milliards de dollars, la concurrence n’a cessé de croître pour le réseau social de l’oiseau bleu, car après l’arrivée de BlueSky, un réseau social décentralisé sponsorisé par l’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, Meta se prépare également à entrer sur le marché avec sa propre alternative à Twitter, qu’elle a baptisée Threads.

Eh bien, comme nos collègues de 9to5Google nous l’ont dit, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg a décidé de confirmer la date de lancement de Threads d’une manière vraiment originale, car elle l’a fait à travers d’un « easter egg » caché sur Instagram.

Threads arrivera officiellement dans seulement quelques jours

Le journaliste du New York Times Mike Isaac a récemment partagé un fil Twitter, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il montre l’oeuf de Pâques caché sur Instagram qui confirme la date de lancement de Threads, l’alternative à Twitter de Meta.

preeeeetty clever ???? ????

???? pic.twitter.com/3Poch60kAG — rat king ???? (@MikeIsaac) 4 juillet 2023

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo du dernier tweet de ce fil, si vous recherchez le mot clé « Threads » sur Instagram, une carte rouge apparaîtra à droite de la barre de recherche et si vous cliquez dessus, une carte d’invitation à Threads s’ouvrira et vous confirmera que le Twitter de Meta sera présenté le jeudi 6 juillet à 7h du matin, heure d’été du Pacifique (TDP), soit 18 heures en France.

De plus, en bas de cette carte, vous trouverez un bouton intitulé « Get Threads » qui vous amènera directement à l’application officielle de Threads sur Google Play Store et l’App Store, qui ne sera évidemment pas disponible en téléchargement avant jeudi.

Ce que nous ne savons pas encore, c’est si Meta adoptera un système d’invitations similaire à celui de BlueSky ou s’il optera au contraire pour un enregistrement ouvert à tous les utilisateurs dès le départ. Quoi qu’il en soit, il ne nous reste plus qu’à attendre quelques jours pour connaître tous les détails du nouveau réseau social de Meta.



