Nothing Phone (2) La vidéo confirme les mises à niveau vers l’interface Glyph

La sortie très attendue de Nothing Phone (2) approche à grands pas. Comme les précédents produits de Nothing, la marque et son PDG, Carl Pei, dévoilent petit à petit des informations sur l’appareil. Actuellement, les détails connus incluent les caractéristiques de base et les performances de l’appareil photo du téléphone. Et bien qu’il y ait eu des rumeurs concernant l’appareil ayant le même design que le prédécesseur, il n’y avait aucune information concrète à ce sujet.

D’après une vidéo pratique de MKBHD, il apparaît que Nothing Phone (2) a en effet un design similaire à celui du Phone (1). Après tout, le thème de conception du prédécesseur est l’un des principaux arguments de vente de l’entreprise. Cependant, il ne s’agit pas d’une réplique exacte du Phone (1). Au lieu de cela, Nothing a fait quelques ajustements, qui tournent principalement autour de l’interface Glyph.

Interface de glyphe raffinée de Nothing Phone (2)

Marques Brownlee, autrement connu sous le nom de MKBHD, a publié une nouvelle vidéo qui montre exclusivement le Nothing Phone (2). Dans la vidéo, MKBHD montre certaines des différences notables entre le nouvel appareil et le prédécesseur. L’une d’elles est l’interface Glyph.

Nothing a légèrement affiné l’interface Glyph pour la rendre plus fluide et meilleure que le téléphone (1). Il divise maintenant le modèle d’éclair de l’appareil précédent en plusieurs sections. Cela rend les effets plus fluides.

De plus, MKBHD note qu’il y a un total de 33 LED à l’arrière du Nothing Phone (2). Et la plupart d’entre eux se trouvent dans la partie supérieure droite de la conception d’éclairage circulaire. Pour être exact, cette partie spécifique utilise un total de 16 LED.

En comparaison, le Nothing Phone (1) avait 12 LED individuelles. Ce nombre plus élevé de LED est essentiellement ce qui rend les effets d’éclairage du téléphone (2) fluides. De plus, l’inclusion de plus de LED permet au nouvel appareil d’offrir une variété de fonctions. Cela inclut l’affichage des comptes à rebours, des niveaux de volume et de la progression du ramassage Uber.

Concernant la progression du ramassage Uber, vous ne trouverez pas de fonction similaire dans toutes les applications Android. Au lieu de cela, les développeurs doivent s’intégrer à l’interface s’ils souhaitent inclure une prise en charge native des LED de progression.

Glyph Composer et une conception arrière modifiée

Nothing a introduit une toute nouvelle fonctionnalité pour le Nothing Phone (2). Connu sous le nom de Glyph Composer, il permettra aux utilisateurs de créer leurs propres visualisations personnalisées. Autrement dit, vous pouvez définir le fonctionnement des effets d’éclairage de l’interface Glyph en fonction de vos préférences.

Bien que Glyph Composer soit extrêmement astucieux, il peut certainement donner à votre appareil une touche unique. En plus de cela, la vidéo montre quelques différences mineures dans la conception globale. Tout d’abord, le combiné semble avoir une toute nouvelle option de couleur. Autant que je sache, l’option de couleur est gris clair.

Mais Nothing peut certainement lui donner un autre nom. En plus de cela, la coque arrière transparente semble plus arrondie que le Nothing Phone (1). Cela se traduira par une meilleure prise en main et un meilleur confort d’utilisation.

Nothing Phone (2) Date de lancement

La vidéo nous a essentiellement donné un petit avant-goût de ce que nous pouvons attendre de Nothing Phone (2). Et bien que nous connaissions la plupart des composants matériels, tels que le processeur 8+ Gen 1, il n’y a que peu d’informations sur le logiciel. Mais le téléphone n’est pas vraiment loin du lancement. C’est seulement dans une semaine.

Ainsi, vous n’avez pas à attendre longtemps pour tout savoir sur l’appareil. Et oui, même si Nothing s’appuie fortement sur l’interface Glyph et le design signature Nothing, ce nouvel appareil a sûrement un grand potentiel. Si le prix est correct, le téléphone (2) pourrait être un concurrent majeur dans l’espace phare d’Android.

