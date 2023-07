Voici la conception définitive du Nothing Phone (2)

Une récente vidéo du célèbre youtubeur technologique Marques Brownlee nous montre le design final du Nothing Phone (2), un terminal qui arrivera sur le marché dans une semaine.

Voici le dos du Nothing Phone (2) avec son éclairage Glyph

La prochaine date que nous avons marquée en rouge sur notre calendrier est celle du 11 juillet, car c’est le jour choisi par la société de Carl Pei pour présenter en société son nouveau flagship, le Nothing Phone (2), dont nous savons déjà qu’il disposera d’une nouvelle fonction qui vous permettra de créer des sonneries personnalisées qui se synchroniseront avec l’éclairage Glyph à l’arrière du téléphone.

Eh bien, maintenant, alors qu’il ne reste qu’une semaine avant le lancement de ce terminal, nous pouvons déjà vous montrer le design final du Nothing Phone (2), un smartphone qui est destiné à devenir l’un des meilleurs haut de gamme de 2023.

Le Nothing Phone (2), à découvert

Comme nous le racontent les gars de 9to5Google, le célèbre youtuber technologique Marques Brownlee a récemment publié une vidéo dans sa série « Dope Tech » dans laquelle il nous montre, en détails, le design final du Nothing Phone (2).

Dans ladite vidéo, que nous vous laissons ci-dessus, Brownlee compare le Nothing Phone (2) à son prédécesseur pour nous montrer les différences entre les deux. Ainsi, nous pouvons voir que le Nothing Phone (2) est légèrement plus grand que le premier modèle, il a un design en verre courbé à l’arrière et a un éclairage arrière légèrement différent de celui du Nothing Phone (1).

C’est le changement esthétique le plus perceptible sur le Nothing Phone (2), car bien que l’éclairage Glyph ait le même design, les LED ont plus d’espacements car, par exemple, la LED autour de la caméra est désormais divisée en deux parties et la bande autour de la spirale de charge sans fil est maintenant divisée en six parties.

Un autre changement de cet éclairage par rapport à la première génération est que la partie supérieure autour de la spirale de charge sans fil est composée de 16 LED individuelles qui vous permettront de vérifier le niveau de volume et le temps restant pour la fin d’une minuterie.

Enfin, Brownlee a également confirmé que les LED arrière du Nothing Phone (2) sont toujours de couleur blanche, mais que cette fois-ci, le logiciel de l’appareil a été amélioré afin que nous puissions mieux contrôler les différentes zones d’éclairage de l’interface Glyph.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :